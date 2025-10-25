Un joven cubano protagonizó uno de esos momentos que tocan el corazón de cualquiera: regresó a Cuba tras más de tres años y medio sin ver a su madre, y la sorprendió con una visita inesperada que desató risas y abrazos imposibles de olvidar.

El video, compartido en TikTok por el usuario @edismelajate, muestra el instante en que el joven está escondido detrás de la entrada cuando su madre entra por la puerta de su casa en Camagüey. “Tres años y medio sin ver a mi familia”, escribió en el clip, antes de fundirse en un abrazo que resume la nostalgia de miles de cubanos separados por la distancia.

En cuestión de horas, el video se volvió viral, acumulando miles de “me gusta” y más de un centenar de comentarios llenos de empatía. “Son momentos tan grandes en la vida de un cubano que no hay explicaciones para tantos sentimientos”, comentó una usuaria, mientras otra confesó entre lágrimas: “Desde 2017 no he podido abrazar a mi mamá; estos videos me rompen el corazón”.

El propio autor del video respondió con una frase que resume lo que sienten tantos emigrados:

“Es lo mejor que puedes sentir. No hay palabras para describir ese abrazo.”

Otros usuarios coincidieron en que el momento refleja la realidad de miles de familias cubanas que han tenido que vivir la separación forzada por la crisis económica, la falta de libertades y las dificultades para viajar a la isla.

“Ese abrazo no tiene fronteras”, escribió uno de los comentaristas, mientras otro agregó: “Dios bendiga estos reencuentros; algo tiene que cambiar”.

Más allá de las lágrimas, el video se ha convertido en un recordatorio de lo que realmente importa: el calor de la familia, los abrazos pendientes y la esperanza del regreso.