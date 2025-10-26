¡Urgente! Llaman a donar sangre en Granma ante cercanía del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Las autoridades sanitarias de Granma realizaron un llamado urgente a la población para donar sangre ante la cercanía del huracán Melissa, que amenaza con impactar el oriente cubano en las próximas horas.

El Sectorial Provincial de Salud de Granma informó en su página de Facebook que este domingo el Banco Provincial de Sangre de Bayamo cuenta con todas las condiciones para recibir donaciones voluntarias, luego de que numerosos ciudadanos expresaran su disposición a contribuir ante la situación meteorológica que se aproxima.

Durante una reunión del Consejo de Defensa Provincial, la doctora Yelenis Elías Montes, directora provincial de Salud, explicó que el personal médico y de enfermería está preparado para atender a los donantes, garantizando la conservación y disponibilidad del plasma necesario en caso de emergencias.

La convocatoria fue lanzada este sábado por las autoridades de salud, que recordaron los requisitos para donar: tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, pesar al menos 50 kilogramos, mantener la presión arterial estable y no haber tenido enfermedades infecciosas, cirugías o tatuajes recientes.

El llamado llega en un momento de máxima alerta para la provincia, mientras el huracán Melissa, que ya alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúa su avance hacia el oriente del país.

El fenómeno meteorológico podría provocar fuertes lluvias, vientos intensos e inundaciones, por lo que el sistema de salud refuerza las medidas de prevención y respuesta ante posibles contingencias.

La periodista Maricela Presa reportó que el Consejo de Defensa Provincial continúa evaluando las acciones para garantizar la seguridad de la población y el funcionamiento de los servicios básicos, incluyendo la atención médica y hospitalaria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad y a sumarse de forma voluntaria a la donación de sangre, subrayando que cada aporte “puede salvar vidas” ante el impacto del huracán Melissa.

El Instituto de Meteorología de Cuba advirtió este domingo sobre la inminencia de fuertes marejadas en los mares del sur de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, provocadas por la cercanía del poderoso huracán Melissa, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Según el más reciente aviso de ciclón tropical No. 12, emitido por el Centro de Pronósticos, el fenómeno meteorológico experimentó un proceso de rápida intensificación en las últimas horas, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y una presión central de 944 hectoPascal.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución del huracán y su futura trayectoria, y que el próximo parte oficial será emitido a las seis de la tarde de este domingo.

Las autoridades locales han pedido a la población mantenerse informada y seguir las orientaciones de Defensa Civil, especialmente en los municipios costeros más vulnerables a las penetraciones del mar.