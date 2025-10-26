El poderoso huracán Melissa avanza hacia Jamaica y amenaza el oriente de Cuba con vientos de 220 km/h

Vídeos relacionados:

El huracán Melissa, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se aproxima peligrosamente a Jamaica y se espera que afecte el oriente de Cuba entre el martes y el miércoles.

El boletín 20A del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó que a las 8:00 a.m. (hora del Este), el ojo del ciclón se localizaba en los 16.3 grados de latitud norte y 76.4 grados de longitud oeste, aproximadamente 195 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo (Cuba), con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas superiores.

Melissa se desplaza lentamente hacia el oeste a 7 km/h, pero se espera que gire al norte y luego al noreste entre el lunes y el martes, lo que la colocaría muy cerca o sobre Jamaica antes de dirigirse hacia el sureste de Cuba.

Alertas vigentes

Alerta de huracán para Jamaica, donde se prevén inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra desde hoy y durante los próximos días.

Vigilancia de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Vigilancia para el suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

El NHC advirtió que Melissa podría causar marejadas ciclónicas de entre 9 y 13 pies (hasta 4 metros) en la costa sur de Jamaica, acompañadas de olas destructivas. En Cuba, existe la posibilidad de un aumento significativo del nivel del mar en las provincias orientales.

Lluvias torrenciales y riesgo extremo de inundaciones

El fenómeno meteorológico podría descargar entre 15 y 30 pulgadas de lluvia (hasta 75 centímetros) sobre Jamaica y el sur de Haití, con acumulaciones puntuales de hasta 40 pulgadas (más de un metro).

En el oriente cubano, se esperan entre 150 y 300 milímetros de lluvia, con máximos de 450 milímetros, lo que puede provocar inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Cuba en alerta

Las autoridades meteorológicas cubanas y locales pidieron extremar las medidas de precaución, especialmente en las provincias bajo vigilancia. Los servicios de defensa civil y meteorología de la isla se preparan para un impacto directo o muy cercano de Melissa a partir del martes por la noche.

Se prevé que el huracán mantenga su intensidad como “mayor” (categoría 4) durante al menos 48 horas más, antes de comenzar un ligero debilitamiento al acercarse al sureste cubano.

El NHC advirtió que el oleaje generado por Melissa afectará desde hoy a Haití, Jamaica, el oriente de Cuba y las Islas Caimán, creando corrientes de resaca y oleaje peligroso para embarcaciones y bañistas.