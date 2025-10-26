¿Estabilidad en el mercado cambiario cubano? Tasas del dólar, euro y MLC hoy

El dólar estadounidense (USD) se cotiza hoy domingo, 26 de octubre de 2025, a 490 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa publicada por elTOQUE.
El mercado negro de las divisas en Cuba lleva dos días en calma. Sin embargo, el dólar sigue cotizándose en un alto valor y es la moneda más buscada en Cuba, utilizada como referencia para calcular precios y transacciones en el sector privado. Su incremento constante refleja el impacto de la inflación que continúa deteriorando el valor del peso cubano.
El euro (EUR) mantiene también una tendencia alta, con un valor de 540 CUP. Esta moneda europea se ha convertido en una alternativa para quienes buscan proteger su dinero frente a la devaluación interna. Su precio elevado evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pensiones en la isla.
El MLC (Moneda Libremente Convertible) se mantiene hoy en 200 CUP por unidad. Aunque su circulación es limitada, sigue siendo usada en las tiendas estatales y refleja igualmente el fuerte proceso inflacionario que afecta a la economía cubana.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba. Domingo, 26 Octubre, 2025 - 07:48
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 490 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 540 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP
Equivalencia de billetes de divisas a pesos cubanos (CUP)
Dólar estadounidense (490 CUP):
- $1 = 490 CUP
- $5 = 2 450 CUP
- $10 = 4 900 CUP
- $20 = 9 800 CUP
- $50 = 24 500 CUP
- $100 = 49 000 CUP
Euro (540 CUP):
- €5 = 2 700 CUP
- €10 = 5 400 CUP
- €20 = 10 800 CUP
- €50 = 27 000 CUP
- €100 = 54 000 CUP
- €200 = 108 000 CUP
- €500 = 270 000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado cambiario en Cuba
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en Cuba?
La tasa de cambio actual del dólar estadounidense (USD) en el mercado informal en Cuba es de 490 pesos cubanos (CUP). Esta cifra refleja un aumento constante debido a la alta demanda y la inflación que afecta al peso cubano.
¿Cómo se cotiza el euro frente al peso cubano en el mercado informal?
El euro se cotiza en 540 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Esta moneda se considera una opción valiosa para protegerse de la devaluación del peso cubano, a pesar de que no es tan usada como el dólar en transacciones diarias.
¿Cuál es el valor actual de la Moneda Libremente Convertible (MLC) en Cuba?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza a 200 pesos cubanos (CUP). Aunque su circulación es limitada, sigue teniendo importancia en las tiendas estatales, reflejando la inflación y la pérdida de confianza en la economía cubana.
¿Por qué el dólar sigue siendo la divisa más demandada en Cuba?
El dólar estadounidense es la divisa más demandada debido a su uso como referencia para precios y transacciones en el sector privado. Su constante incremento en valor refleja la inflación y la devaluación del peso cubano, lo que lo convierte en un refugio seguro para proteger el poder adquisitivo.
