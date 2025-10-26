¿Estabilidad en el mercado cambiario cubano? Tasas del dólar, euro y MLC hoy

El dólar estadounidense (USD) se cotiza hoy domingo, 26 de octubre de 2025, a 490 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa publicada por elTOQUE.

El mercado negro de las divisas en Cuba lleva dos días en calma. Sin embargo, el dólar sigue cotizándose en un alto valor y es la moneda más buscada en Cuba, utilizada como referencia para calcular precios y transacciones en el sector privado. Su incremento constante refleja el impacto de la inflación que continúa deteriorando el valor del peso cubano.

El euro (EUR) mantiene también una tendencia alta, con un valor de 540 CUP. Esta moneda europea se ha convertido en una alternativa para quienes buscan proteger su dinero frente a la devaluación interna. Su precio elevado evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pensiones en la isla.

El MLC (Moneda Libremente Convertible) se mantiene hoy en 200 CUP por unidad. Aunque su circulación es limitada, sigue siendo usada en las tiendas estatales y refleja igualmente el fuerte proceso inflacionario que afecta a la economía cubana.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba. Domingo, 26 Octubre, 2025 - 07:48

Equivalencia de billetes de divisas a pesos cubanos (CUP)

Dólar estadounidense (490 CUP):

$1 = 490 CUP

$5 = 2 450 CUP

$10 = 4 900 CUP

$20 = 9 800 CUP

$50 = 24 500 CUP

$100 = 49 000 CUP

Euro (540 CUP):