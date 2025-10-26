Meteorólogo estadounidense advierte: "Melissa desafiará el límite de intensidad"

Vídeos relacionados:
El meteorólogo estadounidense Noah Bergren, jefe de pronósticos nocturnos en FOX 35 Orlando, lanzó una alarmante advertencia sobre el impacto del huracán Melissa, que avanza con fuerza hacia Jamaica y podría convertirse en el primer ciclón de categoría 5 que golpea la isla.
“Mi peor temor se está haciendo realidad. Este será un huracán histórico y mortal para Jamaica. Uno de los peores desastres naturales de los últimos tiempos”, escribió Bergren en su cuenta de X, donde acumula miles de seguidores por sus precisos análisis meteorológicos.
El experto, graduado de la Universidad de Penn State y con experiencia en Paducah (Kentucky), alertó que "Melissa va a desafiar el límite matemático de intensidad el lunes".
El huracán podría alcanzar vientos sostenidos superiores a 170 millas por hora (más de 270 km/h), con ráfagas que superarían las 200 mph (320 km/h). Ya presenta un ojo perfectamente definido en las imágenes satelitales, una señal inequívoca de fortalecimiento extremo.
“Será el primer huracán de categoría 5 en la historia que azota Jamaica. Lo único que limita su intensidad es ella misma”, afirmó.
Bergren recordó que el récord de velocidad del viento sostenido más alto en el Atlántico lo tiene el huracán Allen (1980), con 190 millas por hora. Sin embargo, advirtió que Melissa podría desafiar ese registro histórico.
Lo más leído hoy:
El especialista insistió en el impacto humano del fenómeno: “Hay personas reales al otro lado de esto. No se trata solo de meteorología. Las vidas, los negocios, las escuelas... todo se verá gravemente afectado. Jamaica va a necesitar toda la ayuda humanitaria posible después de esto.”
Las autoridades jamaicanas han emitido alertas de evacuación en zonas costeras, mientras la población se prepara ante lo que los expertos describen como una tormenta potencialmente catastrófica.
Una vez que Melissa pase por Jamaica, se espera que se reorganice y continúe su avance con fuerza rumbo a Cuba. Las provincias orientales se mantienen en Alerta ciclónica. Las autoridades han comenzado a evacuar a las personas residentes en zonas costeras y cercanas a los ríos.
Las inundaciones y los derrumbes ya comenzaron a reportarse desde el viernes tras las primeras lluvias. La mayor preocupación está no solo en la resistencia de las edificaciones, sino en la carencia de alimentos, y la poca información que tienen muchas personas sobre este fenómeno meteorológico, porque los continuos cortes de energía en el país los mantiene incomunicados.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en el Caribe
¿Cuál es la intensidad máxima que puede alcanzar el huracán Melissa?
El huracán Melissa podría alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos superiores a 250 km/h. Este nivel de intensidad es sumamente peligroso y puede causar daños catastróficos en las áreas afectadas.
¿Qué impacto se espera en Jamaica debido al huracán Melissa?
El huracán Melissa se proyecta como un fenómeno histórico para Jamaica, ya que podría ser el primer huracán de categoría 5 en impactar la isla. Se esperan lluvias torrenciales, inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra, junto con vientos destructivos que podrían permanecer por varios días, lo que agravaría la situación humanitaria.
¿Cómo podría afectar el huracán Melissa a Cuba?
El oriente de Cuba está en alerta ante el posible impacto de Melissa como un huracán de gran intensidad entre miércoles y jueves. Se anticipan vientos destructivos, marejadas ciclónicas y lluvias intensas que podrían causar inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en las provincias de Guantánamo y Holguín.
¿Qué medidas se están tomando en Cuba ante la amenaza del huracán Melissa?
Las autoridades cubanas han emitido alertas de huracán para las provincias orientales, y se han iniciado evacuaciones en zonas costeras y cercanas a ríos. La población está siendo instruida para seguir las indicaciones oficiales y prepararse para el impacto del ciclón.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.