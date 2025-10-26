Meteorólogo estadounidense advierte: "Melissa desafiará el límite de intensidad"

Vídeos relacionados:

El meteorólogo estadounidense Noah Bergren, jefe de pronósticos nocturnos en FOX 35 Orlando, lanzó una alarmante advertencia sobre el impacto del huracán Melissa, que avanza con fuerza hacia Jamaica y podría convertirse en el primer ciclón de categoría 5 que golpea la isla.

“Mi peor temor se está haciendo realidad. Este será un huracán histórico y mortal para Jamaica. Uno de los peores desastres naturales de los últimos tiempos”, escribió Bergren en su cuenta de X, donde acumula miles de seguidores por sus precisos análisis meteorológicos.

El experto, graduado de la Universidad de Penn State y con experiencia en Paducah (Kentucky), alertó que "Melissa va a desafiar el límite matemático de intensidad el lunes".

El huracán podría alcanzar vientos sostenidos superiores a 170 millas por hora (más de 270 km/h), con ráfagas que superarían las 200 mph (320 km/h). Ya presenta un ojo perfectamente definido en las imágenes satelitales, una señal inequívoca de fortalecimiento extremo.

“Será el primer huracán de categoría 5 en la historia que azota Jamaica. Lo único que limita su intensidad es ella misma”, afirmó.

Bergren recordó que el récord de velocidad del viento sostenido más alto en el Atlántico lo tiene el huracán Allen (1980), con 190 millas por hora. Sin embargo, advirtió que Melissa podría desafiar ese registro histórico.

El especialista insistió en el impacto humano del fenómeno: “Hay personas reales al otro lado de esto. No se trata solo de meteorología. Las vidas, los negocios, las escuelas... todo se verá gravemente afectado. Jamaica va a necesitar toda la ayuda humanitaria posible después de esto.”

Las autoridades jamaicanas han emitido alertas de evacuación en zonas costeras, mientras la población se prepara ante lo que los expertos describen como una tormenta potencialmente catastrófica.

Una vez que Melissa pase por Jamaica, se espera que se reorganice y continúe su avance con fuerza rumbo a Cuba. Las provincias orientales se mantienen en Alerta ciclónica. Las autoridades han comenzado a evacuar a las personas residentes en zonas costeras y cercanas a los ríos.

Las inundaciones y los derrumbes ya comenzaron a reportarse desde el viernes tras las primeras lluvias. La mayor preocupación está no solo en la resistencia de las edificaciones, sino en la carencia de alimentos, y la poca información que tienen muchas personas sobre este fenómeno meteorológico, porque los continuos cortes de energía en el país los mantiene incomunicados.