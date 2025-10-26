Díaz-Canel dice estar trabajando “fuerte” ante cercanía de Melissa y lanza un pronóstico

Vídeos relacionados:
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado que las autoridades del régimen se mantienen “en contacto permanente” con los dirigentes provinciales del Partido Comunista en las zonas que podrían sufrir el impacto directo del huracán Melissa, que ya alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.
“Estamos en contacto permanente con los primeros secretarios del Partido en las provincias que sufrirán el impacto de Melissa. Se está trabajando fuerte. Hay que prever hasta lo más mínimo; y luego, de inmediato, iremos a la recuperación. Con unidad, lo superaremos”, escribió Díaz-Canel en X.
Su pronóstico de "superación con unidad" fue recibido con escepticismo por muchos cubanos, dado el estado crítico de la infraestructura en el país y las precarias condiciones en que se encuentran millones de familias antes de la llegada del poderoso ciclón.
Un huracán peligroso y en rumbo al oriente de Cuba
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, advierte que el huracán Melissa registraba vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora (140 mph), lo que lo convierte en un fenómeno extremadamente peligroso.
El centro del huracán se encontraba este domingo a las 5:00 am, en la latitud 16.3 Norte y longitud 76.3 Oeste, a unos 195 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo, desplazándose lentamente hacia el oeste a 7 km/h.
El pronosticó indica que Melissa dará un giro hacia el norte y noreste entre el lunes y el martes, por lo que su centro podría impactar Jamaica entre lunes y martes, y luego afectar directamente el oriente cubano entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, manteniendo una gran intensidad.
Cuba, vulnerable antes del impacto
Antes incluso del paso de Melissa, la situación en Cuba ya es sumamente crítica. En varias provincias del oriente cubano se reportan viviendas deterioradas, falta de alimentos almacenados, escasez de agua potable y prolongados apagones, lo que agrava el panorama ante la inminente llegada del ciclón.
En redes sociales los usuarios han advertido que las familias del oriente de Cuba “no están preparadas ni organizadas” para enfrentar el huracán, especialmente después de pasar horas sin electricidad ni comunicación.
Desde el viernes se han registrado inundaciones en zonas bajas y costeras del país, lo que ha incrementado el temor de que el impacto de Melissa pueda tener consecuencias devastadoras.
Mientras Díaz-Canel insiste en que “la unidad” permitirá superar el nuevo desafío natural, muchos cubanos consideran que su mensaje es retórico y vacío, en un contexto donde el Estado no garantiza recursos básicos ni infraestructura adecuada para resistir un huracán de gran intensidad.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.