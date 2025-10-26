Grito desesperado: Madre de 17 años pide ayuda para conseguir leche ante cercanía de Melissa

Vídeos relacionados:
Mientras el huracán Melissa se acerca inminentemente al oriente de Cuba afloran historias desgarradoras: el escritor y activista cubano Yasser Sosa Tamayo relató en las redes sociales la historia de una joven madre de 17 años que le pidió ayuda para conseguir leche para su bebé.
“Hay escenas que duelen tanto que obligan a abrir los ojos”, escribió Sosa en su perfil de Facebook, al narrar cómo la muchacha le envió un mensaje con las palabras “no tengo leche para mi niño”, una frase que, según dijo, “rompe cualquier idioma”.
El activista contó que se reunió con ella este sábado y le entregó una bolsa de alimentos, dinero para la leche y el compromiso de ayudarla a retomar sus estudios.
Sosa explicó que la identidad de la joven está protegida para evitar su exposición pública, y reflexionó sobre la vulnerabilidad de las madres adolescentes en la Cuba actual, marcada por la pobreza, la falta de recursos básicos y la indolencia estatal.
“La vergüenza no es suya, la vergüenza es nuestra”, escribió, al tiempo que pidió no normalizar este tipo de historias.
En la publicación numerosos usuarios expresaron su indignación y solidaridad ante la situación de la muchacha y su hijo.
Casos como este se repiten en diferentes provincias del país, especialmente en las zonas rurales del oriente cubano, donde la escasez de alimentos y productos básicos se ha agravado en los últimos meses.
Y en ese contexto de gran inseguridad que padece la región oriental, a pocas horas de la llegada del huracán Sandy, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado que las autoridades del régimen se mantienen “en contacto permanente” con los dirigentes provinciales del Partido Comunista en las zonas que podrían sufrir el impacto directo del huracán Melissa.
El relato de Sosa surge mientras el huracán Melissa, de categoría 4, se aproxima a la región oriental con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, según reportó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín se mantienen en vigilancia por lluvias intensas, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas.
El panorama en esas provincias es crítico: los apagones de más de 18 horas diarias y la escasez de información dificultan la preparación ante el impacto del ciclón.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los partes del Instituto de Meteorología y del NHC, y cumplir las indicaciones de Defensa Civil.
Mientras el país se prepara para el embate del huracán, la historia de esta madre adolescente pone rostro humano a la crisis que viven miles de familias cubanas que, sin apenas recursos, enfrentan tanto la tormenta climática como la cotidiana.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y la crisis en Cuba
¿Cuál es la situación actual en Cuba ante el huracán Melissa?
El huracán Melissa, de categoría 4, amenaza con golpear el oriente de Cuba con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín están en vigilancia debido a posibles lluvias intensas, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas. El panorama es crítico debido a apagones prolongados, escasez de alimentos y falta de información, lo que dificulta la preparación adecuada ante el ciclón.
¿Cómo afecta la crisis económica y social de Cuba la preparación para el huracán?
La crisis económica y social en Cuba agrava la vulnerabilidad ante el huracán Melissa. La escasez de alimentos, agua potable, y la falta de electricidad debido a apagones prolongados dificultan las medidas preventivas necesarias. Además, la desinformación y la falta de recursos básicos incrementan el temor y la incertidumbre entre la población, especialmente en las provincias orientales más afectadas.
¿Qué medidas se están tomando para proteger a la población del oriente cubano?
Las autoridades cubanas han activado mecanismos de Defensa Civil y están realizando recorridos en comunidades costeras para evaluar vulnerabilidades y posibles evacuaciones. Sin embargo, la población enfrenta grandes dificultades debido a los apagones y la falta de recursos básicos, lo que limita la efectividad de estas medidas. Se recomienda a los habitantes mantenerse informados a través de partes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.
¿Qué papel están jugando los activistas y la sociedad civil en la crisis provocada por el huracán Melissa?
Activistas como Yasser Sosa Tamayo están desempeñando un papel crucial al denunciar la vulnerabilidad extrema y la falta de acción gubernamental, además de promover la solidaridad y la ayuda comunitaria. A través de redes sociales, instan a la población a protegerse mutuamente, compartir recursos y alzar la voz ante la inacción estatal. Estas acciones reflejan un esfuerzo por suplir la falta de apoyo institucional en medio de la crisis.
