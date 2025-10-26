Grito desesperado: Madre de 17 años pide ayuda para conseguir leche ante cercanía de Melissa

Joven madre cubana busca leche para su bebé ante la amenaza del huracán Melissa

Mientras el huracán Melissa se acerca inminentemente al oriente de Cuba afloran historias desgarradoras: el escritor y activista cubano Yasser Sosa Tamayo relató en las redes sociales la historia de una joven madre de 17 años que le pidió ayuda para conseguir leche para su bebé.

“Hay escenas que duelen tanto que obligan a abrir los ojos”, escribió Sosa en su perfil de Facebook, al narrar cómo la muchacha le envió un mensaje con las palabras “no tengo leche para mi niño”, una frase que, según dijo, “rompe cualquier idioma”.

Captura Facebook / Yasser Sosa Tamayo

El activista contó que se reunió con ella este sábado y le entregó una bolsa de alimentos, dinero para la leche y el compromiso de ayudarla a retomar sus estudios.

Sosa explicó que la identidad de la joven está protegida para evitar su exposición pública, y reflexionó sobre la vulnerabilidad de las madres adolescentes en la Cuba actual, marcada por la pobreza, la falta de recursos básicos y la indolencia estatal.

“La vergüenza no es suya, la vergüenza es nuestra”, escribió, al tiempo que pidió no normalizar este tipo de historias.

En la publicación numerosos usuarios expresaron su indignación y solidaridad ante la situación de la muchacha y su hijo.

Casos como este se repiten en diferentes provincias del país, especialmente en las zonas rurales del oriente cubano, donde la escasez de alimentos y productos básicos se ha agravado en los últimos meses.

Y en ese contexto de gran inseguridad que padece la región oriental, a pocas horas de la llegada del huracán Sandy, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado que las autoridades del régimen se mantienen “en contacto permanente” con los dirigentes provinciales del Partido Comunista en las zonas que podrían sufrir el impacto directo del huracán Melissa.

El relato de Sosa surge mientras el huracán Melissa, de categoría 4, se aproxima a la región oriental con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, según reportó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín se mantienen en vigilancia por lluvias intensas, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas.

El panorama en esas provincias es crítico: los apagones de más de 18 horas diarias y la escasez de información dificultan la preparación ante el impacto del ciclón.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los partes del Instituto de Meteorología y del NHC, y cumplir las indicaciones de Defensa Civil.

Mientras el país se prepara para el embate del huracán, la historia de esta madre adolescente pone rostro humano a la crisis que viven miles de familias cubanas que, sin apenas recursos, enfrentan tanto la tormenta climática como la cotidiana.