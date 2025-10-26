Suspenden las clases en Guantánamo ante cercanía de huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Las clases fueron suspendidas en Guantánamo la próxima semana ante la cercanía del huracán Melissa.
“Educación Guantánamo informa a las familias guantanameras que ante la proximidad del Huracán Melissa, se suspenden las actividades docentes durante la próxima semana”, se lee en un post del diario local Venceremos.
Huracán Melissa
El huracán Melissa continúa ganando fuerza en el Caribe y ya alcanza vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
El organismo advirtió este sábado que el sistema “está comenzando un proceso de rápida intensificación” y podría convertirse en un huracán de categoría mayor en las próximas horas, mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica y al oriente de Cuba.
El NHC ubicó el centro del ciclón en los 16.6 grados norte y 75.5 oeste, a unos 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, desplazándose lentamente hacia el oeste a 6 km/h.
Lo más leído hoy:
Las autoridades cubanas emitieron una alerta de huracán para las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, ante la posibilidad de que el sistema afecte directamente esa región a mediados de la próxima semana.
El parte advierte que Melissa podría dejar entre 150 y 300 milímetros de lluvias en el oriente cubano, con acumulados puntuales de hasta 450 milímetros, lo que provocaría inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
En el litoral sur se espera además un fuerte oleaje y posible marejada ciclónica, con peligro de penetraciones del mar en zonas bajas.
Mientras tanto, Jamaica y el sur de Haití se preparan para el impacto directo del huracán, que ya provoca fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades, según reportes de medios regionales. En República Dominicana, las bandas externas del sistema causaron anegamientos y cortes eléctricos en comunidades del suroeste.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y sus efectos en Cuba
¿Por qué se suspendieron las clases en Guantánamo?
Las clases en Guantánamo fueron suspendidas debido a la cercanía del huracán Melissa, que se espera impacte en el oriente de Cuba con fuertes lluvias, vientos y posible marejada ciclónica. La decisión busca salvaguardar la seguridad de los estudiantes y el personal educativo ante la amenaza del huracán.
¿Qué categoría podría alcanzar el huracán Melissa?
El huracán Melissa se encuentra en proceso de rápida intensificación y podría alcanzar una categoría mayor, posiblemente categoría 4 o 5, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Esto implica vientos extremadamente fuertes y un alto potencial de destrucción en su trayectoria.
¿Qué medidas han tomado las autoridades cubanas ante el huracán Melissa?
Las autoridades cubanas han emitido una alerta de huracán para varias provincias del oriente del país, incluyendo Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín. Se han declarado fases informativas y se insta a la población a seguir las indicaciones oficiales para prepararse adecuadamente.
¿Cuáles son los riesgos asociados al huracán Melissa para Cuba?
El huracán Melissa representa varios riesgos para Cuba, incluyendo lluvias torrenciales, vientos destructivos, marejadas ciclónicas e inundaciones. Estos fenómenos podrían provocar deslizamientos de tierra y daños significativos, especialmente en el oriente cubano.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.