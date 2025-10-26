Suspenden las clases en Guantánamo ante cercanía de huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Las clases fueron suspendidas en Guantánamo la próxima semana ante la cercanía del huracán Melissa.

“Educación Guantánamo informa a las familias guantanameras que ante la proximidad del Huracán Melissa, se suspenden las actividades docentes durante la próxima semana”, se lee en un post del diario local Venceremos.

El huracán Melissa continúa ganando fuerza en el Caribe y ya alcanza vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo advirtió este sábado que el sistema “está comenzando un proceso de rápida intensificación” y podría convertirse en un huracán de categoría mayor en las próximas horas, mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica y al oriente de Cuba.

El NHC ubicó el centro del ciclón en los 16.6 grados norte y 75.5 oeste, a unos 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, desplazándose lentamente hacia el oeste a 6 km/h.

Las autoridades cubanas emitieron una alerta de huracán para las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, ante la posibilidad de que el sistema afecte directamente esa región a mediados de la próxima semana.

El parte advierte que Melissa podría dejar entre 150 y 300 milímetros de lluvias en el oriente cubano, con acumulados puntuales de hasta 450 milímetros, lo que provocaría inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En el litoral sur se espera además un fuerte oleaje y posible marejada ciclónica, con peligro de penetraciones del mar en zonas bajas.

Mientras tanto, Jamaica y el sur de Haití se preparan para el impacto directo del huracán, que ya provoca fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades, según reportes de medios regionales. En República Dominicana, las bandas externas del sistema causaron anegamientos y cortes eléctricos en comunidades del suroeste.