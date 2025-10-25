Estados Unidos evacúa zonas de la Base Naval de Guantánamo ante la amenaza de Melissa

Vídeos relacionados:

La dirección de Morale, Welfare and Recreation (MWR) en la Base Naval de Guantánamo Bay informó este viernes sobre cambios temporales en sus programas y servicios a causa de las condiciones meteorológicas adversas que afectan la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, y “debido a la actual vigilancia de tormenta”, la entidad decidió cerrar de manera inmediata todas las actividades y espacios al aire libre para garantizar la seguridad de la comunidad.

Entre las instalaciones afectadas se incluyen:

Todos los programas al aire libre

La Marina

El campo de golf

El Auto Skills Center

Los Lyceums

Las piscinas exteriores

Los campos deportivos

Asimismo, MWR confirmó la cancelación de los eventos programados para este fin de semana, entre ellos el Trunk or Treat y el Fitness & Figure. No obstante, permanecerán abiertos el Denich Fitness Center, el Liberty Center y todos los puntos de comida y bebida dentro de la base.

Las autoridades señalaron que continuarán monitoreando las condiciones del tiempo y ofrecerán actualizaciones si se requieren nuevas medidas.

Las lluvias son intensas en Guantánamo y han provocado inundaciones en varias regiones del oriente de Cuba. Se espera que la Tormenta Tropical Melissa se convierta en huracán este sábado y podría tocar tierra en la isla el miércoles, como un huracán de categoría 4 o 5.