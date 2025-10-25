Estados Unidos evacúa zonas de la Base Naval de Guantánamo ante la amenaza de Melissa

Vídeos relacionados:
La dirección de Morale, Welfare and Recreation (MWR) en la Base Naval de Guantánamo Bay informó este viernes sobre cambios temporales en sus programas y servicios a causa de las condiciones meteorológicas adversas que afectan la región.
De acuerdo con el comunicado oficial, y “debido a la actual vigilancia de tormenta”, la entidad decidió cerrar de manera inmediata todas las actividades y espacios al aire libre para garantizar la seguridad de la comunidad.
Entre las instalaciones afectadas se incluyen:
- Todos los programas al aire libre
- La Marina
- El campo de golf
- El Auto Skills Center
- Los Lyceums
- Las piscinas exteriores
- Los campos deportivos
Asimismo, MWR confirmó la cancelación de los eventos programados para este fin de semana, entre ellos el Trunk or Treat y el Fitness & Figure. No obstante, permanecerán abiertos el Denich Fitness Center, el Liberty Center y todos los puntos de comida y bebida dentro de la base.
Las autoridades señalaron que continuarán monitoreando las condiciones del tiempo y ofrecerán actualizaciones si se requieren nuevas medidas.
Las lluvias son intensas en Guantánamo y han provocado inundaciones en varias regiones del oriente de Cuba. Se espera que la Tormenta Tropical Melissa se convierta en huracán este sábado y podría tocar tierra en la isla el miércoles, como un huracán de categoría 4 o 5.
Preguntas frecuentes sobre la tormenta tropical Melissa y su impacto en Cuba
¿Por qué se han evacuado zonas de la Base Naval de Guantánamo?
Las zonas de la Base Naval de Guantánamo se han evacuado debido a la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que podría intensificarse y convertirse en un huracán de categoría 4 o 5. Las autoridades han cerrado actividades al aire libre y cancelado eventos programados para garantizar la seguridad de la comunidad.
¿Cómo está afectando la tormenta tropical Melissa a la región de Guantánamo y otras áreas de Cuba?
Melissa está provocando intensas lluvias e inundaciones en varias regiones del oriente de Cuba. Se espera que la tormenta se intensifique y toque tierra como un huracán de categoría 4 o 5, lo que podría causar marejadas ciclónicas, vientos destructivos e inundaciones graves. Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín son consideradas las más vulnerables.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la amenaza de Melissa?
El gobierno de Cuba ha declarado la Fase Informativa en varias provincias del oriente del país, incluyendo Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey. Se han dispuesto medidas para proteger a la población y los recursos estatales, y se ha instado a los ciudadanos a seguir de cerca la evolución de la tormenta a través de los canales oficiales.
¿Qué se espera que suceda con Melissa en los próximos días?
Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Melissa podría intensificarse rápidamente y alcanzar la categoría de huracán en las próximas horas, con un posible impacto directo en Jamaica y el oriente de Cuba a mediados de la próxima semana. La población debe estar preparada para lluvias torrenciales, vientos fuertes y marejadas ciclónicas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.