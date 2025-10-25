Apagones dejan sin hemodiálisis a pacientes del Hospital Lenin en Holguín

Vídeos relacionados:
El Hospital General Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, informó el viernes sobre interrupciones en la planta de tratamiento de hemodiálisis debido a fluctuaciones en el voltaje y un fallo en la planta eléctrica, lo que afectó el funcionamiento de las máquinas esenciales para este tratamiento vital.
“Desde ayer, la planta de tratamiento de hemodiálisis de nuestro hospital ha experimentado interrupciones en su funcionamiento normal debido a fluctuaciones en los niveles de voltaje y un fallo en la planta eléctrica, lo que ha impactado la operación de las máquinas esenciales para este tratamiento vital”, señaló la institución en su perfil de Facebook.
El centro hospitalario aseguró que equipos técnicos de Electromedicina y especialistas de la Empresa Eléctrica de Holguín trabajan para restablecer el servicio “en el menor tiempo posible”, y anunció una medida alternativa para evitar que los pacientes pierdan sus sesiones: los enfermos programados serán atendidos en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, también en Holguín, “con todas las garantías necesarias”.
Aunque el comunicado adopta un tono institucional y llama a la calma, la situación ha despertado preocupación entre familiares y pacientes renales, quienes dependen de un tratamiento que no puede interrumpirse sin riesgo para la vida. En medio de una crisis energética prolongada, los fallos eléctricos y la falta de estabilidad en el suministro impactan directamente la atención médica en Cuba, donde muchos hospitales carecen de sistemas de respaldo suficientes o de combustible para mantener sus plantas en funcionamiento continuo.
La hemodiálisis es un procedimiento que sustituye parcialmente la función renal, y su suspensión, incluso por unas horas, puede poner en riesgo la vida de los enfermos.
Lo más leído hoy:
El hecho ocurre, también, en un contexto donde se espera en pocos días el impacto en la isla del huracán Melissa, que amenaza con agravar las fallas en el sistema eléctrico y las condiciones de los hospitales.
El problema se suma a otros episodios recientes que reflejan el deterioro del sistema de salud cubano. En agosto de este año, la doctora Roselin Moreno, del Hospital Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo, en Granma, denunció públicamente la suspensión reiterada del procedimiento por falta de bicarbonato de sodio, esencial para el tratamiento, y criticó el abandono institucional que pone en riesgo a los pacientes.
“Merecemos respeto”, escribió entonces en redes sociales, en un testimonio que expuso el colapso de la atención nefrológica en el país.
A la escasez de insumos se suma el colapso del transporte público. En mayo, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, presentó como logro la movilización de pacientes de hemodiálisis mediante taxis estatales y choferes voluntarios, un esquema que evidencia la falta de alternativas reales y la precariedad del sistema sanitario.
Mientras tanto, miles de enfermos renales enfrentan una situación límite, en la que la vida depende del restablecimiento de la corriente o del combustible para un taxi.
En hospitales donde la hemodiálisis debería ser un servicio garantizado, los apagones y la escasez dejan al descubierto la fragilidad de un sistema de salud que atraviesa, según admitió el propio ministro José Ángel Portal Miranda, una “crisis estructural sin precedentes”.
La publicación del Hospital Lenin no ofreció detalles sobre si los pacientes recibirán compensación médica por el retraso del tratamiento, pero su tono institucional contrasta con la angustia de quienes hoy esperan, literalmente, a que vuelva la luz para poder seguir viviendo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y sus efectos en los tratamientos de hemodiálisis
¿Por qué se suspendieron los tratamientos de hemodiálisis en el Hospital Lenin de Holguín?
Los tratamientos de hemodiálisis se suspendieron debido a los apagones eléctricos que afectaron al Hospital Lenin en Holguín. Estos apagones, que se han vuelto frecuentes en el país, interrumpieron la disponibilidad de energía necesaria para llevar a cabo este procedimiento vital para los pacientes renales.
¿Cuál es el impacto de los apagones en los hospitales cubanos?
Los apagones en hospitales cubanos ponen en riesgo la vida de los pacientes, especialmente aquellos que dependen de equipos de soporte vital como la hemodiálisis. A menudo, los grupos electrógenos no funcionan adecuadamente debido a su antigüedad o falta de combustible, lo que agrava la situación en un sistema de salud ya colapsado.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis eléctrica y sanitaria?
El gobierno cubano ha implementado algunos proyectos de energía renovable, como parques fotovoltaicos, pero estas soluciones son insuficientes para la gravedad de la crisis eléctrica. En cuanto al sistema sanitario, se reconoce una crisis estructural sin precedentes, aunque las soluciones propuestas no han logrado resolver los problemas de fondo, como la escasez de insumos y medicamentos.
¿Cómo afecta la escasez de insumos a los pacientes de hemodiálisis en Cuba?
La escasez de insumos esenciales como el bicarbonato de sodio ha resultado en la suspensión frecuente de tratamientos de hemodiálisis en hospitales cubanos. Esta falta de insumos pone en riesgo la vida de los pacientes, quienes dependen de este procedimiento para sobrevivir. Además, el colapso del transporte público dificulta el acceso de los pacientes a los centros de salud.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.