Apagones dejan sin hemodiálisis a pacientes del Hospital Lenin en Holguín

Fachada del Hospital General Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, donde los apagones interrumpieron el tratamiento de hemodiálisis a varios pacientes.

El Hospital General Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, informó el viernes sobre interrupciones en la planta de tratamiento de hemodiálisis debido a fluctuaciones en el voltaje y un fallo en la planta eléctrica, lo que afectó el funcionamiento de las máquinas esenciales para este tratamiento vital.

“Desde ayer, la planta de tratamiento de hemodiálisis de nuestro hospital ha experimentado interrupciones en su funcionamiento normal debido a fluctuaciones en los niveles de voltaje y un fallo en la planta eléctrica, lo que ha impactado la operación de las máquinas esenciales para este tratamiento vital”, señaló la institución en su perfil de Facebook.

El centro hospitalario aseguró que equipos técnicos de Electromedicina y especialistas de la Empresa Eléctrica de Holguín trabajan para restablecer el servicio “en el menor tiempo posible”, y anunció una medida alternativa para evitar que los pacientes pierdan sus sesiones: los enfermos programados serán atendidos en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, también en Holguín, “con todas las garantías necesarias”.

Captura de Facebook/Hospital Lenin

Aunque el comunicado adopta un tono institucional y llama a la calma, la situación ha despertado preocupación entre familiares y pacientes renales, quienes dependen de un tratamiento que no puede interrumpirse sin riesgo para la vida. En medio de una crisis energética prolongada, los fallos eléctricos y la falta de estabilidad en el suministro impactan directamente la atención médica en Cuba, donde muchos hospitales carecen de sistemas de respaldo suficientes o de combustible para mantener sus plantas en funcionamiento continuo.

La hemodiálisis es un procedimiento que sustituye parcialmente la función renal, y su suspensión, incluso por unas horas, puede poner en riesgo la vida de los enfermos.

El hecho ocurre, también, en un contexto donde se espera en pocos días el impacto en la isla del huracán Melissa, que amenaza con agravar las fallas en el sistema eléctrico y las condiciones de los hospitales.

El problema se suma a otros episodios recientes que reflejan el deterioro del sistema de salud cubano. En agosto de este año, la doctora Roselin Moreno, del Hospital Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo, en Granma, denunció públicamente la suspensión reiterada del procedimiento por falta de bicarbonato de sodio, esencial para el tratamiento, y criticó el abandono institucional que pone en riesgo a los pacientes.

“Merecemos respeto”, escribió entonces en redes sociales, en un testimonio que expuso el colapso de la atención nefrológica en el país.

A la escasez de insumos se suma el colapso del transporte público. En mayo, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, presentó como logro la movilización de pacientes de hemodiálisis mediante taxis estatales y choferes voluntarios, un esquema que evidencia la falta de alternativas reales y la precariedad del sistema sanitario.

Mientras tanto, miles de enfermos renales enfrentan una situación límite, en la que la vida depende del restablecimiento de la corriente o del combustible para un taxi.

En hospitales donde la hemodiálisis debería ser un servicio garantizado, los apagones y la escasez dejan al descubierto la fragilidad de un sistema de salud que atraviesa, según admitió el propio ministro José Ángel Portal Miranda, una “crisis estructural sin precedentes”.

La publicación del Hospital Lenin no ofreció detalles sobre si los pacientes recibirán compensación médica por el retraso del tratamiento, pero su tono institucional contrasta con la angustia de quienes hoy esperan, literalmente, a que vuelva la luz para poder seguir viviendo.