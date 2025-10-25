Provincias orientales de Cuba se preparan para la tormenta Melissa en medio de apagones y escasez

Las autoridades cubanas intensifican las acciones de preparación ante la proximidad de la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán durante el fin de semana.

En varias provincias del oriente del país se reportan lluvias y se han activado los mecanismos de Defensa Civil, mientras la población enfrenta apagones, escasez de alimentos y dificultades de comunicación.

Santiago de Cuba: recorridos y prevención en comunidades costeras

En Santiago de Cuba, las autoridades políticas y gubernamentales —encabezadas por Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista, y Manuel Falcón Hernández, gobernador— recorrieron comunidades costeras y asentamientos cercanos a los ríos con el propósito de evaluar vulnerabilidades y posibles medidas de evacuación.

Los embalses se encuentran al 76,9 % de su capacidad, y que se realizan labores de poda de árboles y limpieza de drenajes en zonas bajas de la capital provincial, para reducir riesgos a la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

A pesar de estas acciones, los apagones prolongados dificultan el seguimiento de las alertas meteorológicas y la comunicación entre comunidades. En algunos municipios, la falta de electricidad supera las diez horas diarias, lo que deja a las familias sin acceso a información actualizada sobre el avance del fenómeno.

Granma: cosechas apresuradas y vulnerabilidades agrícolas

El Ministerio de la Agricultura en la provincia de Granma declaró que se están adelantando las cosechas de productos agropecuarios en zonas bajas con riesgo de inundación, para evitar pérdidas y garantizar el suministro a los mercados y centros de consumo social. También se prioriza la recolección del café, cuya maduración se ha acelerado por las lluvias recientes.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, productores locales reconocen que la falta de combustible, transporte y almacenamiento impide una recolección eficiente. La crisis estructural del campo cubano vuelve a poner en duda la efectividad de las medidas de emergencia que se anuncian desde los medios estatales.

Las Tunas: sistema sanitario en alerta con recursos limitados

En Las Tunas, representantes de Salud Pública informaron que se han reforzado sus recursos materiales y humanos ante la cercanía de Melissa. Entre las medidas adoptadas se incluye la fiscalización de locales destinados a centros de evacuación y la verificación del abasto de agua potable y medicamentos esenciales.

No obstante, la falta de insumos médicos, el deterioro de ambulancias y la escasez de combustible dificultan una respuesta rápida ante posibles emergencias.

Un país en crisis ante una nueva tormenta

La llegada de la tormenta Melissa encuentra a Cuba en una situación de profunda crisis económica y social. La inflación, la devaluación del peso y la escasez generalizada de alimentos agravan la vulnerabilidad de millones de familias, especialmente en el oriente del país.

Los medios oficiales insisten en mostrar un escenario de control y organización, pero la realidad cotidiana evidencia un panorama distinto: apagones que impiden la comunicación, mercados vacíos y falta de transparencia informativa.

En muchas localidades, los ciudadanos se enteran del avance de la tormenta por mensajes desde el exterior o por rumores, ante la falta de señal y electricidad.