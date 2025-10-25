Mientras Melissa se fortalece y amenaza a Cuba… Marrero toma rumbo a Arabia Saudita

Vídeos relacionados:

Mientras el huracán Melissa gana fuerza y mantiene en vilo a miles de cubanos por su posible impacto en la isla, el primer ministro Manuel Marrero Cruz decidió volar rumbo a Arabia Saudita para participar en un foro internacional de inversiones.

Su viaje, anunciado con fotos y mensajes optimistas en X, contrasta con la incertidumbre que reina en el país ante el inminente paso del fenómeno meteorológico.

“Estamos atentos a la evolución del evento meteorológico Melissa y a las medidas que se adoptan en el país”, escribió Marrero horas antes de abordar el vuelo. Sin embargo, poco después, su perfil oficial mostró imágenes de su llegada a Riad, donde fue recibido por autoridades sauditas con honores, en un viaje descrito por la prensa oficial como una “visita histórica” para fortalecer los lazos entre ambos gobiernos.

El contraste no pasó desapercibido. En un momento en que el Instituto de Meteorología (INSMET) advierte que Melissa podría convertirse en un huracán de gran intensidad al sur de Cuba y generar fuertes marejadas e inundaciones costeras, la ausencia del primer ministro en el territorio nacional proyecta una imagen de desconexión con las urgencias del país.

El sitio estatal Cubadebate destacó que Marrero encabezará la delegación cubana en el 9º Foro Iniciativa Futuro de la Inversión, que reunirá en Arabia Saudita a líderes de más de 90 países entre el 27 y el 30 de octubre. También recordó que el Reino ha sido un “aliado histórico” de Cuba en proyectos sociales y de desarrollo, en especial a través del Fondo Saudita para el Desarrollo.

Sin embargo, la visita ocurre mientras el territorio cubano se prepara para posibles afectaciones del ciclón. En las provincias orientales se han emitido alertas y medidas de precaución, con el recuerdo reciente de tormentas que han causado severos daños y pérdidas humanas.

La decisión de Marrero se aleja de lo que suelen hacer mandatarios de otros países en contextos de emergencia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, anunció recientemente que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana, argumentando, entre otras razones, la necesidad de permanecer en su país para atender la catástrofe provocada por intensas lluvias que dejaron decenas de muertos. “Hay que estar atendiendo al país y, en particular, la emergencia”, dijo la mandataria, marcando una postura de responsabilidad institucional ante la crisis.

En contraste, el viaje de Marrero refuerza la percepción de una cúpula gubernamental distante de las preocupaciones de los cubanos, más enfocada en los escenarios internacionales que en las calles que hoy se preparan para la llegada de Melissa.

Aunque el discurso oficial insiste en el carácter “histórico” y “beneficioso” del viaje, muchos se preguntan si no era momento de priorizar la presencia y el acompañamiento en un país que, una vez más, enfrenta la amenaza del viento y la incertidumbre.