Mientras Melissa se fortalece y amenaza a Cuba… Marrero toma rumbo a Arabia Saudita

Vídeos relacionados:
Mientras el huracán Melissa gana fuerza y mantiene en vilo a miles de cubanos por su posible impacto en la isla, el primer ministro Manuel Marrero Cruz decidió volar rumbo a Arabia Saudita para participar en un foro internacional de inversiones.
Su viaje, anunciado con fotos y mensajes optimistas en X, contrasta con la incertidumbre que reina en el país ante el inminente paso del fenómeno meteorológico.
“Estamos atentos a la evolución del evento meteorológico Melissa y a las medidas que se adoptan en el país”, escribió Marrero horas antes de abordar el vuelo. Sin embargo, poco después, su perfil oficial mostró imágenes de su llegada a Riad, donde fue recibido por autoridades sauditas con honores, en un viaje descrito por la prensa oficial como una “visita histórica” para fortalecer los lazos entre ambos gobiernos.
El contraste no pasó desapercibido. En un momento en que el Instituto de Meteorología (INSMET) advierte que Melissa podría convertirse en un huracán de gran intensidad al sur de Cuba y generar fuertes marejadas e inundaciones costeras, la ausencia del primer ministro en el territorio nacional proyecta una imagen de desconexión con las urgencias del país.
El sitio estatal Cubadebate destacó que Marrero encabezará la delegación cubana en el 9º Foro Iniciativa Futuro de la Inversión, que reunirá en Arabia Saudita a líderes de más de 90 países entre el 27 y el 30 de octubre. También recordó que el Reino ha sido un “aliado histórico” de Cuba en proyectos sociales y de desarrollo, en especial a través del Fondo Saudita para el Desarrollo.
Sin embargo, la visita ocurre mientras el territorio cubano se prepara para posibles afectaciones del ciclón. En las provincias orientales se han emitido alertas y medidas de precaución, con el recuerdo reciente de tormentas que han causado severos daños y pérdidas humanas.
Lo más leído hoy:
La decisión de Marrero se aleja de lo que suelen hacer mandatarios de otros países en contextos de emergencia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, anunció recientemente que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana, argumentando, entre otras razones, la necesidad de permanecer en su país para atender la catástrofe provocada por intensas lluvias que dejaron decenas de muertos. “Hay que estar atendiendo al país y, en particular, la emergencia”, dijo la mandataria, marcando una postura de responsabilidad institucional ante la crisis.
En contraste, el viaje de Marrero refuerza la percepción de una cúpula gubernamental distante de las preocupaciones de los cubanos, más enfocada en los escenarios internacionales que en las calles que hoy se preparan para la llegada de Melissa.
Aunque el discurso oficial insiste en el carácter “histórico” y “beneficioso” del viaje, muchos se preguntan si no era momento de priorizar la presencia y el acompañamiento en un país que, una vez más, enfrenta la amenaza del viento y la incertidumbre.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y la respuesta del gobierno cubano
¿Cómo se está preparando Cuba para el huracán Melissa?
Cuba ha emitido alertas y medidas de precaución en las provincias orientales debido a la amenaza del huracán Melissa. El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) ha estado emitiendo avisos de ciclón tropical, destacando que Melissa podría convertirse en un huracán de gran intensidad, lo que exige vigilancia y preparación por parte de la población y las autoridades. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil ha declarado la Fase Informativa para varias provincias orientales para que las autoridades comiencen a prepararse para la emergencia meteorológica.
¿Por qué el primer ministro Manuel Marrero viajó a Arabia Saudita en medio de la amenaza del huracán?
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, viajó a Arabia Saudita para participar en un foro internacional de inversiones, evento que se ha descrito como una "visita histórica" para fortalecer los lazos entre ambos gobiernos. Sin embargo, su decisión de salir del país en un momento crítico ha sido vista como un acto de desconexión con las urgencias del país, que enfrenta la amenaza del huracán Melissa. Esto contrasta con las acciones de otros líderes que priorizan la gestión de crisis internas.
¿Cuál es el impacto potencial del huracán Melissa en Cuba?
El huracán Melissa podría impactar el oriente cubano con intensas lluvias, vientos fuertes y marejadas costeras. Los informes meteorológicos señalan que Melissa está "a punto de convertirse en huracán" y podría alcanzar una gran intensidad. El peligro potencial incluye inundaciones prolongadas y vientos fuertes, lo que requiere máxima atención y preparación por parte de las autoridades y la población. Los expertos recomiendan seguir de cerca los partes meteorológicos oficiales.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante las críticas sobre la marcha del 28 de octubre?
A pesar de la crisis sanitaria, energética y la amenaza del huracán Melissa, el gobierno cubano ha decidido seguir adelante con la marcha del 28 de octubre en homenaje a Camilo Cienfuegos. Esta decisión ha generado críticas y rechazo en redes sociales, donde se cuestiona la prioridad del régimen al destinar recursos a actos políticos en lugar de a necesidades urgentes del pueblo cubano. Figuras públicas y ciudadanos han pedido medidas concretas para enfrentar las múltiples crisis que afectan al país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.