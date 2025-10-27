“¿Qué Estado fallido haría todo lo que hacemos?”: Díaz-Canel se defiende mientras el huracán Melissa avanza hacia Cuba

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se defendió a las críticas ante la crisis que padece la isla y el temor ante una catástrofe sin precedentes a causa del inminente paso por el oriente de la isla del huracán Melissa.

“¿Qué Estado fallido pudiera organizar y hacer todo lo que nosotros estamos haciendo en un momento difícil como este?”, aseguró el mandatario ante “las campañas de descrédito que en las redes sociales intentan mostrar al país como un Estado fallido”, según un hilo de X de la Presidencia de Cuba.

Durante la reunión este lunes del Consejo de Defensa ampliado, el gobernante repitió consignas como que “La Revolución no deja a nadie atrás” y no se pueden escatimar recursos para proteger a las personas”.

“Hay que trabajar con responsabilidad, efectividad y compromiso”, dijo.

Sin embargo, sus palabras contrastan con la realidad de un país donde el domingo comenzó la evacuación de más de 650,000 personas en el oriente en un contexto de pocas horas de electricidad, escasez de alimentos y medicinas, y epidemias de arbovirosis.

Un huracán potencialmente catastrófico

El huracán Melissa ha intensificado su fuerza, alcanzando vientos máximos sostenidos de 270 km/h, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitido a las 11:00 a.m. (hora del Este) de este lunes.

Esta nueva cifra -10 km/h superior al parte anterior- confirma su estatus como huracán de categoría 5, el nivel más alto en la escala de Saffir-Simpson, y plantea un escenario de altísimo riesgo para Cuba, así como para Jamaica, que será su primera parada en el Caribe.

“Melissa es un huracán de categoría 5 […] Se espera que llegue al sureste de Cuba como un huracán muy potente”, advirtió el NHC.

La tormenta, actualmente localizada a unos 530 km al suroeste de Guantánamo, avanza lentamente hacia el oeste a solo 6 km/h, pero se anticipa un giro hacia el norte durante esta noche que podría llevar su núcleo directamente sobre Jamaica y posteriormente al oriente cubano la noche del martes.

Cuba: Advertencias activas y potencial de impacto severo

El boletín incluye una advertencia de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, lo que indica que se esperan condiciones de huracán en esas zonas en las próximas 36 horas.

Además, Las Tunas se encuentra bajo advertencia de tormenta tropical, y otras regiones como las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos están bajo alerta.

“Se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen en el este de Cuba el martes. Se espera que comiencen las condiciones de huracán en la zona bajo alerta de huracán para el martes por la noche.”

Las autoridades cubanas han sido instadas a apresurar los preparativos para proteger la vida y la propiedad, especialmente en zonas costeras y de montaña, donde el impacto de los vientos podría amplificarse.