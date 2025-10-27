Embajada de EE.UU. alerta a sus ciudadanos ante el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado urgente este fin de semana alertando a sus ciudadanos sobre los peligros inminentes asociados al paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba.

La advertencia subraya la gravedad del fenómeno meteorológico y recomienda tomar decisiones inmediatas de evacuación o preparación para refugiarse.

Un huracán poderoso en trayectoria hacia el este de Cuba

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el sistema fue oficialmente clasificado como huracán el sábado 25 de octubre, y elevado a la categoría de “huracán importante” el domingo 26 de octubre de 2025. Actualmente, Melissa se encuentra al sur de Jamaica, pero se espera que cruce el este cubano entre el martes y miércoles.

La embajada advierte que “incluso antes de la llegada del huracán, hay un riesgo creciente de una tormenta significativa, vientos dañinos y fuertes lluvias”, lo que representa un peligro considerable para las provincias orientales del país.

Las autoridades cubanas han emitido alertas y avisos de huracán para Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Lo más leído hoy:

Riesgos elevados por vulnerabilidad estructural

Además del poder destructivo del huracán en sí, la legación diplomática estadounidense señala el deterioro de la infraestructura en la región como un agravante para la respuesta de emergencia.

“El deterioro de la infraestructura en estas provincias, incluida una red eléctrica ya frágil y una capacidad limitada para proporcionar bienes y servicios básicos, puede inhibir aún más la rápida respuesta de salud y de emergencia”, precisa el comunicado.

La situación es especialmente crítica si se considera el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, que podrían volverse letales en áreas de difícil acceso o con sistemas de drenaje colapsados.

Recomendación urgente: Evacuar si es posible

La embajada ha hecho un llamado directo a los ciudadanos estadounidenses en Cuba: “Esta es una tormenta peligrosa. Los ciudadanos estadounidenses potencialmente en el camino del huracán deben decidir si salir ahora mientras los vuelos estén disponibles, o estar preparados para refugiarse en el lugar”.

La recomendación incluye tener en cuenta “la falta de salud e infraestructura de emergencia en la región en sus preparaciones”.

Ante posibles interrupciones en los vuelos, se insta a los viajeros a comprobar el estado de sus itinerarios directamente con las aerolíneas, ya que es previsible que los servicios aéreos sufran cancelaciones o demoras considerables.

Acciones recomendadas por la embajada

La embajada estadounidense ha publicado una lista de medidas inmediatas para sus ciudadanos:

-Seguir las instrucciones de las autoridades locales de defensa civil y monitorear los medios locales.

-Prepararse para refugiarse, si no es posible evacuar con seguridad.

-Verificar con las aerolíneas el estatus de vuelos, ya que estos podrían verse afectados.

-Mantener el contacto con familiares y amigos a través de teléfono, mensajes de texto o redes sociales.

-Llamar al oficial de guardia de la embajada al +(53) (7) 839-4100 en caso de emergencia.

Además, se recuerda que es fundamental mantenerse informado a través de canales confiables, incluyendo el propio Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Aunque las proyecciones meteorológicas apuntan al oriente de Cuba como el área de impacto principal, el comunicado enfatiza que “el camino de un huracán puede cambiar rápidamente”, por lo que es imprescindible seguir de cerca su evolución y tomar decisiones anticipadas.

La Embajada de Estados Unidos continuará brindando servicios consulares de emergencia y mantiene activa su línea telefónica para atender a sus ciudadanos durante esta crisis.