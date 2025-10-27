Amarran réplica del yate Granma por miedo al huracán Melissa y las redes no perdonan

Brigadas comunales del municipio de Niquero, en la provincia de Granma, intensifican labores de limpieza y poda de árboles ante la inminente llegada del huracán Melissa, prevista para la noche del próximo martes.

En un reporte transmitido por el telecentro CNC TV Granma, las autoridades locales informaron que trabajan con cinco camiones dirigidos a los microvertederos y que el Consejo de Defensa Municipal ha recorrido las zonas más vulnerables para prevenir daños.

Entre las acciones de “protección” incluyeron la sujeción con sogas de la réplica del yate Granma, ubicada en el Monumento Nacional de Las Coloradas, donde se recuerda el desembarco de los expedicionarios liderados por Fidel Castro en 1956.

La imagen de la réplica amarrada no tardó en generar una ola de burlas y comentarios irónicos en redes sociales, después de que el periodista cubano radicado en Miami Rolando Nápoles compartiera el fragmento del reportaje.

Cientos de usuarios reaccionaron con sarcasmo y frustración ante la medida, que muchos consideraron símbolo de la debacle económica y social en un país donde abundan los problemas más urgentes.

Algunos comentarios pedían al huracán que “se llevara la réplica y el original”, mientras otros ironizaban con que no olvidara “llevarse la piedra” ubicada en Santiago de Cuba, en referencia a la tumba del dictador Fidel Castro.

“Con tanto que hay que resolver, y ellos amarrando la canoa esa, símbolo de la desgracia”, escribió otro usuario. Otros lamentaron que las autoridades gasten esfuerzos en proteger monumentos mientras las viviendas y servicios básicos siguen desprotegidos: “Ojalá y se lo lleve, es un mal recuerdo”, resumió un mensaje ampliamente compartido.

Las bromas también rozaron el absurdo con tono de crítica política: “Amarren la isla, no vaya a ser que pare en la Florida”, decía un comentario; mientras otros veían la escena como un retrato del país: “Ese fue el yate que embarcó este país”.

El tono entre el humor y la rabia revela el sentimiento generalizado de desencanto social y la distancia entre la realidad oficial y la cotidiana. En el oriente cubano, donde se espera el impacto directo de Melissa, muchas comunidades viven en viviendas deterioradas, con apagones constantes y escasez de recursos para enfrentar un evento de esta magnitud.

Por su parte, Melissa continúa intensificándose en el Caribe. Se esperan marejadas, vientos de más de 200 km/h y lluvias intensas que podrían provocar inundaciones en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Mientras las autoridades insisten en mantener la alerta, el país sigue a oscuras por los apagones y el déficit eléctrico, lo que complica la comunicación y la preparación de la población.