Alertan sobre inundaciones repentinas catastróficas en Jamaica durante el paso de Melissa

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó que inundaciones repentinas catastróficas y mortales y numerosos deslizamientos de tierra podrían producirse en Jamaica entre esta noche y el martes, a medida que el núcleo del huracán Melissa se adentra sobre la isla.

El organismo pidió a la población permanecer en refugios seguros y no salir al exterior, advirtiendo además de vientos catastróficos de 280 km/h y marejada ciclónica que amenazan la vida en la costa sur.

A las 5:00 pm. EDT, el centro se ubicaba en 16.7°N, 78.4°O, a 140 millas (225 km) al suroeste de Kingston, desplazándose muy lentamente hacia el noroeste a 3 mph (6 km/h).

El NHC prevé que Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica entre esta noche y el martes, atraviese el sureste de Cuba el martes por la noche y cruce el sureste o centro de las Bahamas el miércoles, con un giro progresivo al norte y luego al noreste y mayor velocidad de traslación entre martes y jueves.

Captura de X

Aunque son posibles fluctuaciones de intensidad antes del impacto directo en Jamaica, la previsión oficial mantiene al sistema como un huracán mayor extremadamente poderoso en su aproximación a Jamaica y al sureste de Cuba, y aún con fuerza de huracán sobre Bahamas.

Lo más leído hoy:

El campo de vientos confirma la peligrosidad del fenómeno: los vientos con fuerza de huracán se extienden 30 millas (45 km) desde el centro y los de tormenta tropical hasta 195 millas (315 km).

El aviso subraya que en la pared del ojo es probable una falla estructural total, especialmente en zonas elevadas, donde las rachas pueden ser hasta 30% más fuertes que a nivel del mar.

Para Jamaica, la marejada ciclónica en la costa sur podría alcanzar 9 a 13 pies por encima del nivel del suelo, acompañada de olas grandes y destructivas; en la costa noroeste, cerca de Montego Bay, podría registrarse 1 a 3 pies.

En el apartado de lluvias, el NHC proyecta 15 a 30 pulgadas para porciones de Jamaica y 6 a 12 pulgadas adicionales para el sur de La Española hasta el miércoles, con máximos totales de 40 pulgadas posibles; el pronóstico califica como probables las inundaciones repentinas catastróficas y los numerosos deslizamientos.

Para el este de Cuba, se esperan 10 a 20 pulgadas, con picos de 25 pulgadas de lunes a miércoles, con riesgo de inundaciones repentinas que amenazan la vida y deslizamientos.

Sobre las Bahamas, el acumulado estimado es de 5 a 10 pulgadas entre martes y miércoles, suficiente para causar áreas de inundaciones repentinas.

El panorama de avisos y vigilancias refleja la gravedad de la situación: hay Aviso de huracán para Jamaica, las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y para el sureste y centro de las Bahamas; Vigilancia de huracán para Turcas y Caicos; y Aviso de tormenta tropical para Haití, Las Tunas (Cuba) y Turcas y Caicos.

El NHC remarcó que los preparativos para proteger la vida y la propiedad deben estar completos en Jamaica y apresurarse a su finalización en Cuba, al tiempo que recomendó a la población seguir los mensajes clave y los boletines de sus servicios meteorológicos nacionales.

De acuerdo con la trayectoria y la envergadura del sistema, el NHC advirtió que el oleaje peligroso y las corrientes marinas se propagarán por La Española, Jamaica, el este de Cuba y las Islas Caimán en los próximos días, y más tarde por Bahamas, Turcas y Caicos y Bermudas.

Aeronaves cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea están programadas para investigar nuevamente el ciclón en las próximas horas, con el objetivo de refinar estimaciones de intensidad y estructura interna a medida que el huracán interactúe con Jamaica.