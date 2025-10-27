Aumentan los robos con fuerza en Holguín: viviendas sin moradores, el blanco favorito de los ladrones

Vídeos relacionados:

La provincia de Holguín registra un incremento de más de 300 robos con fuerza en lo que va de año, principalmente en viviendas sin moradores y en entidades estatales, de acuerdo con un informe reciente del Ministerio del Interior.

El reporte fue divulgado por el diario oficialista Ahora tras una plenaria encabezada por Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Partido Comunista en Holguín, donde se analizaron los indicadores delictivos del territorio. En total, las autoridades informaron la ocurrencia de más de 17 mil delitos en lo que va de 2025, aunque destacaron que algunos tipos de delitos han disminuido ligeramente respecto al año anterior.

Según las autoridades, en la provincia se han registrado 17 mil 204 hechos delictivos hasta la fecha, 319 menos que en igual etapa de 2024, lo que representa una leve disminución general. También se destacó una tendencia al decrecimiento desde julio, especialmente en los delitos vinculados con el hurto de ganado mayor y los hechos múltiples, que implican la sustracción de más de una res.

Sin embargo, dentro de ese panorama general, el Ministerio del Interior precisó que los robos con fuerza aumentaron en más de 300 hechos, con una marcada concentración en los municipios de Holguín y Moa. Las viviendas deshabitadas han sido el principal objetivo de los delincuentes, aunque también se reportan incidentes en centros laborales y entidades estatales.

Las autoridades mencionaron que nueve municipios consiguieron contener el incremento de delitos, con Mayarí entre los de mejores resultados. También se reportó una reducción en las estafas y amenazas en comparación con el mes anterior.

Entre las instituciones afectadas figuran la Universidad de Holguín, la Empresa de Tabacos, Cubiza, Transmetro, el Parque Solar Fotovoltaico de Providencia y la Empresa Azucarera Fernando de Dios. También se han documentado robos en bodegas y unidades de Acueducto y Alcantarillado, lo que refleja una expansión del fenómeno a distintos sectores.

En la reunión, las autoridades del Minint reconocieron que la escasez de agentes de seguridad y protección es una de las causas más comunes detrás del incremento de robos, aunque insistieron en la necesidad de fortalecer el control interno y la vigilancia popular.

Inseguridad en aumento en toda Cuba

El aumento de los robos en Holguín se suma a otros hechos delictivos reportados en distintas provincias del país. En Cárdenas, Matanzas, un hombre identificado como José Nivaldo Alfonso Calero fue detenido tras confesar nueve robos en viviendas y negocios, mientras las autoridades locales también investigan el reciente asesinato de un comerciante de 61 años en esa ciudad.

En el oriente cubano, la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, reforzó sus guardias de seguridad y suspendió clases para evitar saqueos ante la amenaza del huracán Melissa, en medio de un ambiente de creciente preocupación por la seguridad de los bienes institucionales.

Un reflejo del deterioro social

Aunque los reportes oficiales destacan leves descensos en algunas categorías delictivas, las cifras divulgadas reflejan una tendencia sostenida de inseguridad en varias provincias cubanas. Los robos con fuerza, en particular, se han vuelto frecuentes en zonas urbanas y rurales, afectando tanto a familias como a entidades económicas.

El incremento de estos delitos ocurre en un contexto de profunda crisis económica, escasez de alimentos y apagones prolongados, factores que contribuyen a un deterioro general de las condiciones de vida y a un aumento de los hechos delictivos en todo el país.