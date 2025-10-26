Universidad de Oriente refuerza guardias para evitar saqueos ante impacto del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
La Universidad de Oriente (UO), en Santiago de Cuba, anunció este domingo un conjunto de medidas de emergencia ante la amenaza del huracán Melissa, entre ellas el reforzamiento de las guardias de seguridad en todas sus áreas para proteger los recursos institucionales y evitar posibles saqueos tras el paso del ciclón.
El comunicado fue publicado en el perfil oficial de la institución en Facebook, como parte de la Nota Informativa No. 2, emitida luego de que el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decretara la Fase de Alerta para la provincia.
La universidad informó que se han concretado las acciones previstas en la fase informativa y en los planes de enfrentamiento a eventos de esta magnitud, y que se continúa aplicando el protocolo establecido ante huracanes de gran intensidad.
Entre las medidas adoptadas, la institución detalló la suspensión total de las actividades docentes y laborales hasta que se declare la fase recuperativa, la evacuación de estudiantes becados e internacionales hacia sus provincias de origen, y la protección de los recursos materiales en almacenes y áreas sensibles.
Asimismo, se realizaron labores de limpieza de azoteas, poda de árboles, aseguramiento de tanques elevados y recogida de desechos, con el objetivo de minimizar daños y garantizar el drenaje pluvial.
La universidad también aseguró la preservación de alimentos, agua de consumo, combustible y el parque automotor, así como el aseguramiento de plantas eléctricas para mantener operativos los servicios básicos ante posibles cortes en la generación nacional.
“Lo más importante en esta compleja situación es la preservación de la vida humana. La prevención, prudencia y solidaridad serán vitales para enfrentar y mitigar el impacto de este evento meteorológico”, subrayó la institución en su mensaje.
En 2012, la UO resultó severamente afectada por el huracán Sandy, en especial se recuerda el edificio del rectorado cuya fachada domina unos grandes ventanales.
El huracán Melissa continúa ganando fuerza sobre las cálidas aguas del mar Caribe y amenaza de forma directa al oriente de Cuba, según informó este domingo el Instituto de Meteorología en su parte transmitido por la Televisión Cubana.
El sistema, que se fortaleció rápidamente durante la noche del sábado, alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas superiores.
Por tal motivo, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, lanzó este domingo un mensaje de alerta ante el peligro inminente del huracán Melissa, que amenaza con un impacto devastador sobre el oriente del país.
