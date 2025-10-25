Detienen a ladrón que confesó nueve robos en Cárdenas, Matanzas

Vídeos relacionados:

Un cubano fue detenido en Cárdenas, Matanzas tras nueve robos en el municipio Cárdenas, en Matanzas.

El ladrón, José Nivaldo Alfonso Calero, se encontraba además prófugo de la justicia al momento de su detención, informó el perfil oficialista Con Todos La Victoria.

Alfonso Calero robó en Cárdenas dos, en dos hechos separados, dos motos, tres torres, dos monitores y una balita de gas, en el consejo popular Humberto Álvarez.

En el poblado de Santa Marta varios objetos de un quiosco particular y una moto y una bicicleta de garaje.

Facebook

Asimismo, realizó cuatro hurtos en viviendas de Boca de Camarioca se robó, de una de las cuales sustrajo dos televisores.

Lo más leído hoy:

También, hurtó de los pozos de petróleo ubicado en ese municipio un motocarga.

Según el post del perfil oficialista, Alfonso Calero, quien poseía antecedentes de hurto, robo con violencia y robo con fuerza, así como evasión de preso, confesó los robos en interrogatorios.

El pasado domingo, Carlos Laferte, dueño de la cafetería Calvo y 28, fue asesinado este en Cárdenas, Matanzas.

El hombre de 61 años fue apuñalado varias veces por un joven de apenas 18.

Un día después, un joven identificado como Dayfred Rizo Noda Herrera fue detenido y acusado de ser el autor del asesinato ocurrido la noche del domingo en un bar de la ciudad.