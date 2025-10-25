Detienen a ladrón que confesó nueve robos en Cárdenas, Matanzas

Vídeos relacionados:
Un cubano fue detenido en Cárdenas, Matanzas tras nueve robos en el municipio Cárdenas, en Matanzas.
El ladrón, José Nivaldo Alfonso Calero, se encontraba además prófugo de la justicia al momento de su detención, informó el perfil oficialista Con Todos La Victoria.
Alfonso Calero robó en Cárdenas dos, en dos hechos separados, dos motos, tres torres, dos monitores y una balita de gas, en el consejo popular Humberto Álvarez.
En el poblado de Santa Marta varios objetos de un quiosco particular y una moto y una bicicleta de garaje.
Asimismo, realizó cuatro hurtos en viviendas de Boca de Camarioca se robó, de una de las cuales sustrajo dos televisores.
Lo más leído hoy:
También, hurtó de los pozos de petróleo ubicado en ese municipio un motocarga.
Según el post del perfil oficialista, Alfonso Calero, quien poseía antecedentes de hurto, robo con violencia y robo con fuerza, así como evasión de preso, confesó los robos en interrogatorios.
El pasado domingo, Carlos Laferte, dueño de la cafetería Calvo y 28, fue asesinado este en Cárdenas, Matanzas.
El hombre de 61 años fue apuñalado varias veces por un joven de apenas 18.
Un día después, un joven identificado como Dayfred Rizo Noda Herrera fue detenido y acusado de ser el autor del asesinato ocurrido la noche del domingo en un bar de la ciudad.
Preguntas Frecuentes sobre la Inseguridad y Violencia en Cárdenas, Matanzas
¿Quién es José Nivaldo Alfonso Calero y por qué fue detenido?
José Nivaldo Alfonso Calero fue detenido en Cárdenas, Matanzas, por haber cometido nueve robos en el municipio. Entre los objetos robados se encuentran motos, monitores, torres de computadoras y más. Además, Alfonso Calero estaba prófugo de la justicia al momento de su captura y poseía antecedentes por delitos similares.
¿Cómo afecta la violencia la vida en Cárdenas?
La violencia en Cárdenas ha generado una creciente preocupación entre sus habitantes. La serie de crímenes, como asesinatos y robos, sumada a la crisis social y económica de Cuba, ha provocado un aumento en la sensación de inseguridad. Los ciudadanos se sienten cada vez más vulnerables ante la impunidad de los delincuentes.
¿Qué sucedió con Carlos Laferte en Cárdenas?
Carlos Laferte, dueño de una cafetería en Cárdenas, fue asesinado tras ser apuñalado varias veces por un joven de 18 años. Este trágico suceso ha causado un profundo impacto en la comunidad, que lo recuerda como un hombre de valores y muy querido. La violencia que ha afectado a Cárdenas refleja un problema más amplio en Cuba, vinculado a la crisis estructural del país.
¿Qué medidas se están tomando ante el aumento de la delincuencia en Cuba?
El gobierno cubano ha declarado una política de "tolerancia cero" ante delitos e indisciplinas sociales. Sin embargo, la percepción ciudadana es que estas medidas son insuficientes, dado el aumento de la violencia y la impunidad. Los recientes crímenes en Cárdenas y otras partes del país han generado un debate sobre la efectividad de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.