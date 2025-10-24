Captan robo de teléfono en una cafetería habanera: Ofrecen recompensa por el ladrón

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba un teléfono celular en una cafetería habanera, en una escena que se ha vuelto tristemente habitual en la cotidianidad de la capital cubana.
Las imágenes, compartidas en Facebook por el usuario Mayito Pérez, muestran al sujeto entrando al local con aparente naturalidad, dinero en mano, como si fuera un cliente más.
El sitio estaba vacío en ese momento: ninguna dependiente detrás del mostrador, solo las mesas de madera y el murmullo del ventilador encendido.
El hombre recorre con la vista el espacio, se asoma, calcula. Tras varios segundos de duda, su mirada se fija en un celular que permanece cargándose detrás del mostrador. Se asegura de que nadie lo ve, se impulsa con agilidad, se encarama sobre el mostrador y, con un movimiento rápido, desconecta el teléfono de la corriente y huye del lugar.
El denunciante publicó los videos desde distintos ángulos y ofreció una recompensa de 10 mil pesos a quien brinde información que permita dar con el responsable. “Me pueden escribir sin problemas 24/7”, escribió Pérez, visiblemente indignado.
La publicación se difundió también en el grupo de Facebook Tienda Carlos III, lo que podría indicar que el establecimiento se encuentra en esa zona o que el denunciante busca amplificar el alcance de su alerta entre vecinos del área.
En los últimos meses, las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia ante la ola creciente de robos y asaltos en La Habana, en un contexto marcado por la crisis económica y la desconfianza en la respuesta policial.
Casos recientes de hurtos dentro de viviendas, asaltos con arma blanca y robos de motos eléctricas muestran una tendencia preocupante: la gente acude primero a Internet antes que a las autoridades, impulsada por la frustración y el miedo.
Los comentarios en torno al video reflejan esa mezcla de indignación, impotencia y cansancio que recorre a muchos habaneros. “Esto pasa todos los días y nadie hace nada”, escribió un usuario. “Hasta los negocios pequeños están indefensos”, respondió otro.
El robo en la cafetería es una nueva postal del deterioro social que se respira en las calles cubanas: la lucha por sobrevivir ha convertido la delincuencia en un síntoma visible de una crisis más profunda, donde la seguridad, la confianza y la esperanza parecen, también, objetos en peligro de robo.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de robos en La Habana
¿Por qué se han incrementado los robos en La Habana?
El aumento de robos en La Habana está vinculado a la crisis económica que afecta a Cuba. La falta de recursos, la inflación desbordada y el deterioro de los servicios públicos han provocado que la delincuencia se convierta en un problema creciente, especialmente en áreas urbanas como la capital cubana.
¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante el aumento de robos en Cuba?
La respuesta de las autoridades ha sido criticada por ser insuficiente y lenta. Aunque se han realizado algunos arrestos, la percepción general es que la policía no actúa con la rapidez necesaria, lo que ha incrementado la frustración y la desconfianza entre la población, llevándola a recurrir a las redes sociales para denunciar estos hechos.
¿Cómo están reaccionando los ciudadanos ante la ola de robos en La Habana?
Ante la ineficacia de las autoridades, los ciudadanos han comenzado a utilizar las redes sociales para denunciar robos y buscar apoyo comunitario. La publicación de videos captados por cámaras de seguridad se ha convertido en una herramienta crucial para visibilizar estos delitos y presionar por una acción por parte de las instituciones competentes.
¿Cuáles son las modalidades de robo más comunes en La Habana?
Las modalidades de robo más comunes incluyen hurtos en viviendas, robos de motocicletas y asaltos en la calle. También se han reportado robos en comercios y espacios públicos, con los delincuentes aprovechando momentos de descuido o falta de vigilancia para actuar.
