Captan robo de teléfono en una cafetería habanera: Ofrecen recompensa por el ladrón

Momento en que un hombre se encarama sobre el mostrador de una cafetería habanera para robar un teléfono celular que estaba cargando.

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba un teléfono celular en una cafetería habanera, en una escena que se ha vuelto tristemente habitual en la cotidianidad de la capital cubana.

Las imágenes, compartidas en Facebook por el usuario Mayito Pérez, muestran al sujeto entrando al local con aparente naturalidad, dinero en mano, como si fuera un cliente más.

El sitio estaba vacío en ese momento: ninguna dependiente detrás del mostrador, solo las mesas de madera y el murmullo del ventilador encendido.

El hombre recorre con la vista el espacio, se asoma, calcula. Tras varios segundos de duda, su mirada se fija en un celular que permanece cargándose detrás del mostrador. Se asegura de que nadie lo ve, se impulsa con agilidad, se encarama sobre el mostrador y, con un movimiento rápido, desconecta el teléfono de la corriente y huye del lugar.

El denunciante publicó los videos desde distintos ángulos y ofreció una recompensa de 10 mil pesos a quien brinde información que permita dar con el responsable. “Me pueden escribir sin problemas 24/7”, escribió Pérez, visiblemente indignado.

La publicación se difundió también en el grupo de Facebook Tienda Carlos III, lo que podría indicar que el establecimiento se encuentra en esa zona o que el denunciante busca amplificar el alcance de su alerta entre vecinos del área.

Captura de Facebook/Mayito Pérez

En los últimos meses, las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia ante la ola creciente de robos y asaltos en La Habana, en un contexto marcado por la crisis económica y la desconfianza en la respuesta policial.

Casos recientes de hurtos dentro de viviendas, asaltos con arma blanca y robos de motos eléctricas muestran una tendencia preocupante: la gente acude primero a Internet antes que a las autoridades, impulsada por la frustración y el miedo.

Los comentarios en torno al video reflejan esa mezcla de indignación, impotencia y cansancio que recorre a muchos habaneros. “Esto pasa todos los días y nadie hace nada”, escribió un usuario. “Hasta los negocios pequeños están indefensos”, respondió otro.

El robo en la cafetería es una nueva postal del deterioro social que se respira en las calles cubanas: la lucha por sobrevivir ha convertido la delincuencia en un síntoma visible de una crisis más profunda, donde la seguridad, la confianza y la esperanza parecen, también, objetos en peligro de robo.