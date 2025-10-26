La UNE anuncia severos apagones en Cuba mientras el huracán Melissa se aproxima al oriente del país

Vídeos relacionados:

La situación en el oriente de Cuba se agrava horas antes del impacto del huracán Melissa, pues los prolongados apagones impiden a muchas familias prepararse correctamente ni mantenerse informadas sobre la evolución del ciclón.

El Ministerio de Energía y Minas informó en Facebook que el sistema eléctrico nacional se mantiene en crisis con un déficit de generación superior a los 1,700 megawatts, lo que mantiene afectado el servicio durante las 24 horas del día.

Captura Facebook / Unión Eléctrica UNE

En la madrugada de este domingo, la disponibilidad del sistema era de 1,490 MW, frente a una demanda de 2,550 MW, lo que dejó 1,050 MW afectados por falta de capacidad de generación.

Durante la noche del sábado, la máxima afectación alcanzó los 1,809 MW a las 19:50 horas, una de las más altas registradas en las últimas semanas.

En el horario pico de este domingo, se estima una afectación de 1,710 MW si las condiciones actuales se mantienen.

Lo más leído hoy:

Las causas principales del déficit incluyen averías en las unidades 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, 2 de Felton, 8 de Mariel y 6 de Renté, además de varias unidades en mantenimiento, entre ellas la 2 de Santa Cruz, la 4 de Céspedes (Cienfuegos) y la 6 de Diez de Octubre (Nuevitas).

El informe detalla además que existen 442 MW limitados en la generación térmica y 827 MW fuera de servicio por falta de combustible y lubricante, lo que evidencia la gravedad de la crisis energética.

La situación complica la preparación ante el paso del huracán Melissa, que avanza como un poderoso sistema categoría 4 con vientos de 220 kilómetros por hora.

En las provincias orientales —Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo— los apagones dificultan la conservación de alimentos, la comunicación y las labores de evacuación.

Las autoridades advierten que el panorama podría empeorar con la llegada de las lluvias y los vientos del huracán, que podrían provocar nuevas averías en la red y demoras en los trabajos de reparación.

Mientras el país enfrenta un déficit histórico de energía, miles de cubanos permanecen a oscuras justo cuando el huracán Melissa amenaza con golpear la región oriental en las próximas horas.

En La Habana, el panorama también continúa siendo complejo. Según una nota informativa de la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH), el servicio eléctrico se afectó durante 18 horas y 4 minutos en la jornada del sábado, con una máxima afectación de 243 MW a las 9:00 de la noche.

Captura Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Al cierre del parte, no se había restablecido completamente el servicio, manteniéndose 84 MW afectados en los bloques 4 y 6.

La empresa explicó que, debido a la baja disponibilidad de generación en el país, no fue posible cumplir con los horarios planificados de suministro eléctrico, y reiteró que las interrupciones “dependerán de las exigencias del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Instituto de Meteorología de Cuba advirtió este domingo sobre la inminencia de fuertes marejadas en los mares del sur de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, provocadas por la cercanía del poderoso huracán Melissa, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Según el más reciente aviso de ciclón tropical No. 12, emitido por el Centro de Pronósticos, el fenómeno meteorológico experimentó un proceso de rápida intensificación en las últimas horas, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y una presión central de 944 hectoPascal.