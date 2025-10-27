Huracán Melissa podría convertirse en el más fuerte que haya azotado Cuba en un siglo

Vídeos relacionados:

Melissa continúa su avance hacia el oriente de Cuba como un poderoso sistema de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas superiores, lo que lo coloca entre los ciclones más intensos que han amenazado a la isla en más de cien años.

De mantener su fuerza actual hasta tocar tierra, Melissa podría igualar o incluso superar a los huracanes más potentes de la historia de Cuba, como el de 1924 y el de 1932, ambos de categoría 5 y considerados los más devastadores en los registros meteorológicos del país. El huracán de 1924 impactó el occidente con vientos estimados en 265 km/h, mientras que el de 1932 azotó la región central con más de 240 km/h y dejó miles de víctimas.

En contraste con esos eventos históricos, Melissa se dirige hacia el oriente cubano, una zona que no ha enfrentado un impacto directo de tal magnitud y que cuenta con una infraestructura más frágil y servicios básicos ya deteriorados. Expertos advierten que la combinación de vientos extremos, marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales podría provocar daños catastróficos en provincias como Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey.

Según datos históricos, los ciclones más destructivos registrados en Cuba incluyen además al huracán Michelle (2001), que llegó como categoría 4 con vientos de 225 km/h; el huracán Ivan (2004), que rozó el occidente con categoría 5; y el huracán Flora (1963), cuya lluvia prolongada provocó más de 1,000 muertes, aunque con menor intensidad de vientos.

Melissa, en cambio, combina todos los elementos de un huracán extremo: vientos sostenidos superiores a 250 km/h, una presión central por debajo de 910 hectopascales y un movimiento lento que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Su comportamiento ha sido descrito por meteorólogos como una “intensificación explosiva” que podría convertirlo en uno de los sistemas tropicales más violentos en la historia reciente del Caribe.

De confirmarse su impacto directo sobre el territorio cubano con su actual intensidad, Melissa sería el huracán más poderoso que haya tocado la isla desde que existen registros confiables. Las autoridades de la Defensa Civil mantienen la Fase de Alarma Ciclónica en seis provincias orientales, mientras brigadas de rescate y técnicos eléctricos se preparan para actuar una vez pasen los efectos del fenómeno.

El país enfrenta este nuevo desafío en medio de un contexto complejo: apagones generalizados, escasez de recursos y una red de comunicaciones limitada que podría complicar la respuesta ante una emergencia de gran magnitud. Los pronósticos indican que el ojo de Melissa podría acercarse al litoral sur oriental entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, con un potencial destructivo que podría marcar un antes y un después en la memoria meteorológica de Cuba.