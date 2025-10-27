Antes lleno de gente… hoy totalmente vacío: El triste estado de Carlos III en La Habana

El centro comercial Carlos III, uno de los más emblemáticos de La Habana, luce hoy casi irreconocible: vacío, silencioso y con estanterías desabastecidas.

Un video compartido en TikTok por la usuaria @rossy8972 muestra los pasillos del lugar completamente vacíos, con apenas algunos trabajadores y clientes aislados, una imagen que contrasta con la aglomeración habitual que solía caracterizar este punto comercial.

En el video, grabado desde los pisos superiores del edificio, se aprecia el deterioro de la instalación y la falta de movimiento en sus locales. La popular galería, conocida por albergar tiendas de electrodomésticos, ropa y un área gastronómica muy concurrida, parece haber quedado atrapada en el abandono y la escasez que golpea a toda la isla.

Carlos III fue durante años un referente del comercio en moneda libremente convertible (MLC), pero hoy enfrenta la misma realidad que el resto del país: falta de productos básicos, precios impagables y una caída en la capacidad de compra de los cubanos.

El desolador panorama del centro comercial refleja la profunda crisis económica que vive Cuba, donde los apagones, la inflación y el éxodo masivo de la población han dejado vacíos no solo los estantes, sino también las calles y los espacios públicos.

La escena grabada en Carlos III se ha vuelto viral en redes sociales, como símbolo de un país donde cada vez hay menos para comprar, y menos personas con posibilidades de hacerlo.