Antes lleno de gente… hoy totalmente vacío: El triste estado de Carlos III en La Habana

El centro comercial Carlos III, uno de los más emblemáticos de La Habana, luce hoy casi irreconocible: vacío, silencioso y con estanterías desabastecidas.
Un video compartido en TikTok por la usuaria @rossy8972 muestra los pasillos del lugar completamente vacíos, con apenas algunos trabajadores y clientes aislados, una imagen que contrasta con la aglomeración habitual que solía caracterizar este punto comercial.
En el video, grabado desde los pisos superiores del edificio, se aprecia el deterioro de la instalación y la falta de movimiento en sus locales. La popular galería, conocida por albergar tiendas de electrodomésticos, ropa y un área gastronómica muy concurrida, parece haber quedado atrapada en el abandono y la escasez que golpea a toda la isla.
Carlos III fue durante años un referente del comercio en moneda libremente convertible (MLC), pero hoy enfrenta la misma realidad que el resto del país: falta de productos básicos, precios impagables y una caída en la capacidad de compra de los cubanos.
El desolador panorama del centro comercial refleja la profunda crisis económica que vive Cuba, donde los apagones, la inflación y el éxodo masivo de la población han dejado vacíos no solo los estantes, sino también las calles y los espacios públicos.
La escena grabada en Carlos III se ha vuelto viral en redes sociales, como símbolo de un país donde cada vez hay menos para comprar, y menos personas con posibilidades de hacerlo.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Económica y Social en Cuba
¿Cuál es la situación actual del centro comercial Carlos III en La Habana?
El centro comercial Carlos III, uno de los más emblemáticos de La Habana, está prácticamente vacío, con estanterías desabastecidas y un ambiente de abandono. Este panorama refleja la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, marcada por la escasez de productos básicos, precios impagables y una caída en la capacidad de compra de los cubanos.
¿Por qué están desoladas las calles y espacios públicos en La Habana?
Las calles y espacios públicos en La Habana, como la avenida 23 del Vedado y la intersección de 23 e Infanta, se encuentran desolados debido a la profunda crisis económica y social que enfrenta el país. Factores como la migración masiva, la inflación y el deterioro urbano han contribuido a este abandono.
¿Cómo ha impactado la dolarización del comercio en Cuba?
La dolarización del comercio en Cuba ha profundizado la desigualdad económica. Muchas tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) están desabastecidas, mientras que las que operan en dólares están mejor surtidas, pero son inaccesibles para la mayoría de los cubanos que no reciben remesas o divisas extranjeras.
¿Cuál es la situación actual del turismo en Cuba, específicamente en Varadero?
El turismo en Cuba, y en particular en Varadero, ha experimentado un notable declive. Las calles y establecimientos turísticos están vacíos, reflejando una fuerte caída en la llegada de visitantes y la pérdida de competitividad del sector. Problemas como los apagones, la falta de alimentos y los altos precios han desalentado a los turistas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.