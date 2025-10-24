"¡Abajo los Castro!": Pollito Tropical lanza un contundente mensaje por Cuba desde La Casa de Alofoke

El popular influencer cubano Pollito Tropical volvió a poner el nombre de Cuba en boca de miles de espectadores, esta vez con un grito de libertad que resonó Enel reality La Casa de Alofoke.
Durante una conversación entre los concursantes, uno de ellos preguntó: “¿Debería Cuba salir de la dictadura?”, a lo que Pollito respondió sin titubeos.
“¡Claro que sí, que salga, abajo el gobierno, abajo los Castro, Díaz-Canel singao!”, dijo el influencer mirando de frente a la cámara.
Muchos cubanos dentro y fuera de la isla celebraron que se haya pronunciado públicamente contra el régimen comunista en este espacio.
En un contexto donde las voces críticas dentro de Cuba son censuradas y perseguidas, mensajes como este, emitidos desde espacios internacionales, se convierten en un recordatorio del hartazgo de los cubanos ante más de seis décadas de dictadura encabezada por la familia Castro y continuada por Miguel Díaz-Canel.
Pollito Tropical sigue haciendo de las suyas en el reality La Casa de Alofoke, ganando cada vez más seguidores y apoyo del público. Desde su entrada épica ya ha tenido que enfrentar un complot en su contra y hasta tuvo un fuerte encontronazo con Alofoke, nada de eso lo detiene.
Preguntas frecuentes sobre Pollito Tropical y su participación en "La Casa de Alofoke"
¿Qué mensaje lanzó Pollito Tropical contra el régimen cubano?
Durante su participación en "La Casa de Alofoke", Pollito Tropical envió un mensaje contundente contra el gobierno cubano, exclamando: "¡Abajo el gobierno, abajo los Castro, Díaz-Canel singao!". Este mensaje resonó entre muchos cubanos que apoyan un cambio político en la isla.
¿Qué ha sucedido con Pollito Tropical en "La Casa de Alofoke" recientemente?
Pollito Tropical ha sido el centro de varias polémicas en "La Casa de Alofoke". Ha enfrentado un complot para sacarlo del reality y tuvo un fuerte encontronazo con Alofoke, el productor del programa. A pesar de estos conflictos, Pollito sigue ganando apoyo del público.
¿Cómo ha reaccionado el público ante las declaraciones de Pollito Tropical sobre Cuba?
Las declaraciones de Pollito Tropical han generado un amplio debate en las redes sociales. Muchos cubanos dentro y fuera de la isla celebraron su valentía por hablar en contra del régimen cubano. Sin embargo, también ha enfrentado críticas de otros influencers, como Fiu Fiu, quien cuestionó su postura y empatía hacia la situación cubana.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.