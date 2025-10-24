"¡Abajo los Castro!": Pollito Tropical lanza un contundente mensaje por Cuba desde La Casa de Alofoke

El popular influencer cubano Pollito Tropical volvió a poner el nombre de Cuba en boca de miles de espectadores, esta vez con un grito de libertad que resonó Enel reality La Casa de Alofoke.

Durante una conversación entre los concursantes, uno de ellos preguntó: “¿Debería Cuba salir de la dictadura?”, a lo que Pollito respondió sin titubeos.

“¡Claro que sí, que salga, abajo el gobierno, abajo los Castro, Díaz-Canel singao!”, dijo el influencer mirando de frente a la cámara.

Muchos cubanos dentro y fuera de la isla celebraron que se haya pronunciado públicamente contra el régimen comunista en este espacio.

En un contexto donde las voces críticas dentro de Cuba son censuradas y perseguidas, mensajes como este, emitidos desde espacios internacionales, se convierten en un recordatorio del hartazgo de los cubanos ante más de seis décadas de dictadura encabezada por la familia Castro y continuada por Miguel Díaz-Canel.

Pollito Tropical sigue haciendo de las suyas en el reality La Casa de Alofoke, ganando cada vez más seguidores y apoyo del público. Desde su entrada épica ya ha tenido que enfrentar un complot en su contra y hasta tuvo un fuerte encontronazo con Alofoke, nada de eso lo detiene.