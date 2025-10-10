El cariñoso momento de La Cintumbare y El Micha en un concierto en Cuba: “La fiesta que no pare”

La influencer cubana Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, compartió en sus historias de Instagram un video donde aparece junto al reguetonero El Micha durante un concierto en Cuba.
En las imágenes se puede ver al cantante sobre el escenario con el micrófono en mano, mientras la joven lo observa desde el público. Segundos después, El Micha se acerca a ella y le da un efusivo abrazo, mostrando una evidente complicidad entre ambos.
El Micha, quien recientemente anunció su regreso a Cuba dejando atrás en Miami a su esposa y a sus dos hijos, ha sido centro de múltiples comentarios por esta decisión.
Por su parte, La Cintumbare también ha estado en el foco mediático tras su deportación desde Estados Unidos a la isla hace unos meses.
El encuentro entre ambos ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios han comentado la cercanía entre ellos y especulado sobre el vínculo estrecho de amistad que podrían tener.
Ni El Micha ni La Cintumbare han ofrecido declaraciones oficiales sobre este momento compartido, pero el video ha sido suficiente para avivar la conversación en plataformas como Instagram y TikTok.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre La Cintumbare y El Micha en Cuba
¿Quién es La Cintumbare y por qué es conocida en redes sociales?
La Cintumbare es el nombre artístico de Cinthya Medrano, una influencer cubana que ha ganado notoriedad por su estilo provocador y sus publicaciones en redes sociales. Desde su deportación a Cuba, ha mantenido una fuerte presencia en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte momentos de su vida y opiniones que generan tanto admiración como críticas.
¿Qué ocurrió en el concierto entre La Cintumbare y El Micha?
Durante un concierto en Cuba, La Cintumbare fue captada en video mientras recibía un efusivo abrazo de El Micha, un conocido reguetonero cubano. Este momento fue compartido por la influencer en sus redes sociales, lo que generó numerosos comentarios y especulaciones sobre la amistad que podría existir entre ellos, avivando la conversación en plataformas digitales.
¿Por qué El Micha ha sido objeto de comentarios en redes sociales recientemente?
El Micha ha estado en el centro de la atención mediática debido a su decisión de regresar a Cuba, dejando atrás a su familia en Miami. Esta decisión ha generado múltiples comentarios y especulaciones sobre sus motivos y el impacto de este regreso en su carrera musical y vida personal.
¿Cómo ha reaccionado el público ante el regreso de La Cintumbare a Cuba?
El regreso de La Cintumbare a Cuba ha sido recibido con una mezcla de apoyo y crítica. Tras su deportación de Estados Unidos, ha compartido su nueva vida en la isla, generando reacciones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos aplauden su actitud despreocupada y su estilo de vida ostentoso, otros critican su postura política y las imágenes que comparte, que a menudo contrastan con la realidad económica del país.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.