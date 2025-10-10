El cariñoso momento de La Cintumbare y El Micha en un concierto en Cuba: “La fiesta que no pare”

La influencer cubana Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, compartió en sus historias de Instagram un video donde aparece junto al reguetonero El Micha durante un concierto en Cuba.

En las imágenes se puede ver al cantante sobre el escenario con el micrófono en mano, mientras la joven lo observa desde el público. Segundos después, El Micha se acerca a ella y le da un efusivo abrazo, mostrando una evidente complicidad entre ambos.

El Micha, quien recientemente anunció su regreso a Cuba dejando atrás en Miami a su esposa y a sus dos hijos, ha sido centro de múltiples comentarios por esta decisión.

Por su parte, La Cintumbare también ha estado en el foco mediático tras su deportación desde Estados Unidos a la isla hace unos meses.

El encuentro entre ambos ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios han comentado la cercanía entre ellos y especulado sobre el vínculo estrecho de amistad que podrían tener.

Ni El Micha ni La Cintumbare han ofrecido declaraciones oficiales sobre este momento compartido, pero el video ha sido suficiente para avivar la conversación en plataformas como Instagram y TikTok.

