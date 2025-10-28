Parte del mediodía sobre el huracán Melissa en la Televisión Cubana

El huracán Melissa, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra este martes por la costa sur de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora y rachas que superan los 300 km/h, según informó la meteoróloga Ailyn Caridad Jústiz Águila en el Noticiero del Mediodía de la Televisión Cubana.

La especialista confirmó que Melissa es ya el tercer huracán más poderoso de la historia del Atlántico, considerando su presión central de 892 hectopascales (hPa). El sistema se mueve hacia el norte-noreste a 15 km/h y se encuentra actualmente a unos 205 kilómetros al sur de la provincia de Granma, en el oriente cubano.

Lluvias, vientos y deterioro de las condiciones en Cuba

Jústiz Águila explicó que las bandas de lluvias del ciclón ya afectan el oriente cubano, con acumulados de más de 400 milímetros de precipitaciones en algunas zonas.

“Las condiciones meteorológicas comienzan a deteriorarse en todo el oriente del país”, advirtió, al tiempo que alertó que el huracán mantiene una amplia franja de influencia de 315 kilómetros desde su centro, lo que implica peligro para toda la región oriental.

El ojo del huracán, con un diámetro estimado de 20 a 25 kilómetros, avanza sobre territorio jamaiquino, mientras las bandas externas de lluvia y vientos ya se extienden sobre Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Podría mantener su fuerza extrema antes de golpear Cuba

El reporte televisivo precisó que Melissa impactó por la parte más estrecha y de menor elevación de Jamaica, lo que permitirá que pierda menos intensidad de lo previsto antes de llegar a Cuba.

De acuerdo con los pronósticos, el huracán tocará tierra cubana en la madrugada del miércoles por la costa sur, aunque aún se evalúa el punto exacto de entrada y salida en la costa norte.

“Cuando salga al norte de Jamaica conoceremos con mayor precisión la trayectoria final y la intensidad con que podría golpear a Cuba”, señaló la meteoróloga.

El fenómeno mantiene un potencial destructivo extremo, con lluvias torrenciales, marejadas y vientos huracanados capaces de causar daños estructurales severos.

Las autoridades meteorológicas y de defensa civil mantienen el estado de alarma para el oriente del país, mientras se refuerzan las evacuaciones en las zonas más vulnerables.