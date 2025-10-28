Huracán Melissa provoca el mayor operativo de evacuación en Santiago de Cuba desde el Sandy

Vídeos relacionados:

El huracán Melissa ha desencadenado en Santiago de Cuba el mayor operativo de evacuación desde el paso del Sandy en 2012: hasta este martes en la mañana, casi de 169,000 personas habían sido trasladadas a lugares seguros.

Según informó la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia las evacuaciones abarcan comunidades costeras, montañosas y asentamientos cercanos a ríos y embalses, donde el riesgo de inundaciones y penetraciones del mar es extremo.

“Hasta esta hora, 168,900 personas han sido evacuadas en toda la provincia”, publicó Johnson, quien aseguró que la prioridad es “proteger la vida” ante la amenaza directa del ciclón, que mantiene vientos de hasta 295 kilómetros por hora y continúa desplazándose sobre Jamaica.

La funcionaria precisó que permanecen activos 101 centros de evacuación, además de numerosas viviendas solidarias que acogen a familias desplazadas.

En el municipio de Guamá, explicó, se protege la totalidad de la población, incluidos los residentes de zonas particularmente vulnerables como Cañizo, Caletón 2, Juan González y Chivirico.

Según la funcionaria, el sistema de salud provincial se mantiene en funcionamiento con refuerzo médico y logístico, aunque las constantes denuncias de escasez de medicamentos y personal hacen dudar de esa afirmación.

Todas las embarazadas a término o con riesgo fueron ingresadas en hospitales de Santiago de Cuba, mientras se reubican hogares de ancianos y centros de atención infantil situados en áreas de peligro.

La dirigente informó además que brigadas quirúrgicas y médicas se encuentran desplegadas en los municipios de Guamá y Tercer Frente, preparadas para actuar ante cualquier emergencia, debido a que son territorios que quedan incomunicados con facilidad.

También destacó la donación voluntaria de sangre por parte de la población y la asistencia de brigadas clínicas certificadas que brindan apoyo médico y psicológico a los evacuados.

La dirigente llamó a la población a mantener la serenidad, la disciplina y la cooperación colectiva durante las próximas horas, cuando se prevé el deterioro de las condiciones meteorológicas en el oriente cubano.

Entre las recomendaciones, insistió en permanecer bajo techo, alejarse de ventanas o cristales, asegurar techos, tanques y objetos sueltos, y tener a mano agua potable, medicamentos y documentos personales.

“El huracán Melissa ya está en Jamaica y mantiene su intensidad. Es una amenaza seria para nuestra región. La prioridad es —y seguirá siendo— proteger la vida. ¡Cuidémonos todos ahora!”, concluyó.

Antes, se había informado que alrededor de 650,000 personas serían evacuadas en el Oriente de Cuba ante la proximidad del huracán Melissa.

Un total de 258,573 personas de la provincia de Santiago de Cuba, unas 69,000 de Holguín, 139,914 de Guantánamo, 72,000 de Las Tunas y unas 110,000 de Granma tendrán que desplazarse de sus hogares y resguardarse en casas de amigos o familiares o centros de evacuación.

El Instituto de Meteorología de Cuba emitió una actualización televisiva sobre la evolución e inminente impacto del huracán Melissa, un sistema extremadamente peligroso que continúa intensificándose mientras se aproxima al sur de la región oriental del país.

Según el más reciente parte del Centro de Pronósticos del Tiempo (INSMET), el huracán mantiene una trayectoria que afectará directamente a las provincias de Granma, Holguín y Santiago de Cuba durante la madrugada del miércoles 29 de octubre.