Así alertan a la población de Gibara ante avance de Melissa

La escena resume la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales: un pueblo que sufre la llegada de un evento catastrófico, que se suma a la catástrofe humanitaria ya en curso por culpa de la incompetencia y la crisis desatada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Martes, 28 Octubre, 2025 - 12:17

Lada con bocinas en el maletero para avisar a la población Foto © Captura de video X / @jdanielferrer

Mientras el huracán Melissa continúa su avance devastador hacia el oriente cubano, las autoridades locales de Gibara, en la provincia de Holguín, recurren a métodos rudimentarios para alertar a la población ante el inminente peligro.

En un video compartido por el opositor José Daniel Ferrer García, se observa un antiguo Lada azul, con el maletero abierto y dos bocinas improvisadas en su interior, recorriendo las calles del municipio mientras reproduce a todo volumen un parte meteorológico radial.

Captura de pantalla X / @jdanielferrer

“En un destartalado vehículo de la época soviética informan a la población sobre el huracán Melissa. Los más vulnerables sin alimentos, sin medicinas, sin nada. Muchas viviendas en mal estado, como en todo el país”, escribió Ferrer en su cuenta de X (antes Twitter).

Las imágenes muestran una escena que retrata la precariedad con la que se enfrenta la emergencia en muchas zonas rurales de Cuba: calles deterioradas, viviendas frágiles, crisis energética y apagones masivos, además de ausencia de otros medios tecnológicos para emitir alertas de emergencia de forma más eficaz.

El huracán Melissa, de categoría 5, mantiene vientos sostenidos de 295 km/h y ya golpea con fuerza a Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el sistema impactará el sureste de Cuba durante la madrugada del miércoles, con lluvias torrenciales, vientos extremos y marejadas ciclónicas.

Lo más leído hoy:

En Holguín, Las Tunas y otras provincias orientales, los habitantes se preparan con los pocos recursos disponibles, reforzando techos y buscando refugio en escuelas o edificios estatales.

La escena en Gibara resume la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales: un pueblo que sufre la llegada de un evento catastrófico, que se suma a la catástrofe humanitaria ya en curso por culpa de la incompetencia y la crisis desatada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, “continuidad” histórica de un régimen que elige perpetuarse en el poder por encima del bienestar de los ciudadanos.

COMENTAR

Archivado en:

Huracán Melissa
Gibara
Defensa Civil
Holguín
Lada
Previsión meteorológica
Catástrofes Naturales
Parte meteorologico
Crisis energética
Crisis económica en Cuba
Noticias de Cuba
Videos
Noticias en 2025
Noticias en Octubre del 2025
Noticias del Martes, 28 de Octubre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada