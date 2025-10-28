Así alertan a la población de Gibara ante avance de Melissa

Lada con bocinas en el maletero para avisar a la población

Mientras el huracán Melissa continúa su avance devastador hacia el oriente cubano, las autoridades locales de Gibara, en la provincia de Holguín, recurren a métodos rudimentarios para alertar a la población ante el inminente peligro.

En un video compartido por el opositor José Daniel Ferrer García, se observa un antiguo Lada azul, con el maletero abierto y dos bocinas improvisadas en su interior, recorriendo las calles del municipio mientras reproduce a todo volumen un parte meteorológico radial.

Captura de pantalla X / @jdanielferrer

“En un destartalado vehículo de la época soviética informan a la población sobre el huracán Melissa. Los más vulnerables sin alimentos, sin medicinas, sin nada. Muchas viviendas en mal estado, como en todo el país”, escribió Ferrer en su cuenta de X (antes Twitter).

Las imágenes muestran una escena que retrata la precariedad con la que se enfrenta la emergencia en muchas zonas rurales de Cuba: calles deterioradas, viviendas frágiles, crisis energética y apagones masivos, además de ausencia de otros medios tecnológicos para emitir alertas de emergencia de forma más eficaz.

El huracán Melissa, de categoría 5, mantiene vientos sostenidos de 295 km/h y ya golpea con fuerza a Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el sistema impactará el sureste de Cuba durante la madrugada del miércoles, con lluvias torrenciales, vientos extremos y marejadas ciclónicas.

En Holguín, Las Tunas y otras provincias orientales, los habitantes se preparan con los pocos recursos disponibles, reforzando techos y buscando refugio en escuelas o edificios estatales.

La escena en Gibara resume la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales: un pueblo que sufre la llegada de un evento catastrófico, que se suma a la catástrofe humanitaria ya en curso por culpa de la incompetencia y la crisis desatada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, “continuidad” histórica de un régimen que elige perpetuarse en el poder por encima del bienestar de los ciudadanos.