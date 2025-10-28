Cubanos denuncian engaño de la UNE: Tenemos apagones, desinformación y abandono ante avance del huracán Melissa

Los cubanos han salido a las redes a desmentir las declaraciones de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) tras prometer que iba a priorizar con la disponibilidad de energía a la región Oriental del país.

En sus redes sociales dijeron que el objetivo era "asegurar una mejor preparación de la población para enfrentar el evento meteorológico, por lo que el resto de las provincias tendrán una mayor afectación".

Sin embargo, mientras el poderoso huracán Melissa avanza hacia el oriente de Cuba, los reportes ciudadanos que llegan en tiempo real al live de CiberCuba Noticias muestran un país a oscuras, desinformado y abandonado por las autoridades.

Santiago de Cuba y Guantánamo: entre apagones y silencio oficial

Vecinos de Santiago de Cuba aseguran que la provincia lleva más de 48 horas sin electricidad.

“En Santiago, sin huracán, nunca hay corriente, ni agua, ni comida, ni medicina. Es una falta de respeto y un crimen”, denunció V. R., durante la transmisión en vivo.

Desde San Luis y Yateras, usuarios advirtieron que la prioridad sigue siendo “proteger la vida y ayudar a los niños, ancianos y embarazadas”, aunque se sienten abandonados por las autoridades locales.

“Llueve desde anoche y nadie de la Defensa Civil ha venido a ver si hay personas sin resguardo”, dijo Y. A., desde Guantánamo.

Holguín: sin corriente ni alimentos básicos

Decenas de mensajes coinciden en una misma frase: “Holguín sin corriente.”

Vecinos como E. C., G. O. y S. M. B. denunciaron que la provincia está sin electricidad y con escasez de alimentos.

“No han dado leche para los niños ni el arroz que supuestamente se reparte. El cielo está nublado y hay mucha frialdad”, relató S. M. B., desde Sagua de Tánamo.

Las Tunas: oscuridad total y desesperación

Desde Las Tunas, los mensajes son de angustia y desamparo.

“Estamos sin corriente desde ayer”, escribió M. V., mientras Y. Á. calificó la situación de “falta de respeto y abuso”.

“La población está desesperada por la falta de información. Cuando llega la luz, ya se acabó el noticiero”, agregó.

Otra usuaria, L. E. F., denunció que “prometieron mantener la corriente para informarnos, pero la quitaron”.

“Sin electricidad, sin comida, sin agua, sin nada”, resumió L. R., también tunera.

Granma: sin luz, sin agua y bajo lluvia constante

En Bayamo, J. J. M. confirmó que no hay electricidad ni agua.

Desde Yara, M. V. escribió que llevan más de 24 horas sin corriente.

Otros reportes desde Niquero indican lluvias constantes, aunque con algo de servicio eléctrico intermitente.

“Cuba entera está sin luz”, aseguró M. E. P., en uno de los mensajes más compartidos.

Camagüey: sin electricidad ni conexión

Desde la carretera de Santa Cruz del Sur, O. S. reportó: “No hay corriente ni conexión.”

En Florida, Y. P. lleva días sin electricidad, y en Guáimaro, R. C. agradeció a CiberCuba “por mantenernos informados pese al apagón”.

Ciego de Ávila: apagón total en Morón

En Morón, A. M. aseguró que están sin electricidad desde el lunes a las tres de la tarde y preguntó indignada: “¿Hasta cuándo es este tormento?”

Matanzas y Mayabeque: apagones prolongados y mala conexión

Desde Matanzas, C. N. relató que estuvieron más de 24 horas sin electricidad y que la conexión sigue siendo débil.

En Mayabeque, M. C. envió un mensaje de aliento: “Fuerza para todos.” Aunque el clima es más estable, los cortes eléctricos y la escasez de alimentos también golpean a estas provincias.

La Habana: sin corriente antes del impacto

Incluso en la capital, donde el huracán aún no ha impactado directamente, los apagones comenzaron desde antes.

“Antes del ciclón no tenemos corriente y no hay ni aire”, dijo L. M., desde Arroyo Naranjo.

Otros habaneros, como R. M. T., aseguran que “amanecen con CiberCuba” porque es su única fuente de información en medio de los cortes.

Desde el exterior: cubanos informan y acompañan a sus familias

Mensajes desde el extranjero muestran solidaridad y preocupación.

Desde Texas, Y. M. explicó que informa a su familia en Camagüey “porque casi nunca tienen corriente.”

En España, C. G. recordó que “la situación no es solo por el huracán, sino por la crisis económica y sanitaria.”

Y desde Alemania, F. R. K. envió un mensaje de apoyo: “Protéjanse mucho, cuídense.”

Un país a oscuras antes del impacto

El huracán Melissa avanza hacia el norte con vientos sostenidos de 175 millas por hora. Cuba enfrenta una tormenta más profunda: apagones generalizados, desinformación y abandono institucional.

Los cubanos, una vez más, se informan como pueden, gracias a medios independientes como CiberCuba y a los mensajes solidarios desde el exterior.

El régimen, fiel a su costumbre, llega tarde, sin respuestas ni energía, dejando a un país exhausto antes de que caiga siquiera la primera ráfaga de viento.