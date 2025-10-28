¿Por qué Camagüey está en fase de alarma ciclónica?

Vídeos relacionados:
El Centro Meteorológico Provincial de Camagüey explicó las razones técnicas que motivaron la declaración de la fase de alarma ciclónica ante la amenaza del huracán Melissa, un sistema de gran intensidad que mantiene en vilo a todo el centro y oriente de Cuba.
Melissa es un potente ciclón tropical con vientos sostenidos de 280 km/h y rachas superiores a 300 km/h, lo que lo convierte en un fenómeno extremadamente peligroso. Aunque su punto exacto de entrada a tierra aún no puede definirse con precisión, los especialistas advierten que la interacción con una vaguada en las próximas horas podría provocar un giro impredecible en su trayectoria.
Camagüey podría experimentar vientos de tormenta tropical, incluso si el centro del huracán toca tierra en la provincia de Granma, debido a su amplio radio de acción, estimado en 315 kilómetros. A ello se suman fuertes lluvias, posibles inundaciones costeras en la zona norte y el riesgo de marejadas.
Ante este escenario, la Defensa Civil de Cuba activó todos los mecanismos de protección de la población, incluyendo evacuaciones preventivas en áreas vulnerables. En el municipio de Vertientes, más de 800 personas, entre ellas 140 ancianos, fueron trasladadas a refugios seguros, con el apoyo de la Cruz Roja, la Policía Nacional Revolucionaria y los Comités de Defensa de la Revolución.
Las autoridades locales informaron que los embalses del territorio están preparados para asimilar grandes volúmenes de agua, y que se han abierto válvulas de alivio en micropresas como La Esperanza para evitar desbordes.
El Consejo de Defensa Municipal enfatizó la importancia de la comunicación oportuna con la población, apoyándose en las emisoras locales y radioaficionados para mantener informados a los camagüeyanos.
La prioridad, reiteraron, es salvaguardar la vida humana frente al paso del poderoso huracán Melissa.
Preguntas frecuentes sobre la fase de alarma ciclónica en Camagüey por el huracán Melissa
¿Por qué se declaró la fase de alarma ciclónica en Camagüey?
La fase de alarma ciclónica se declaró en Camagüey debido a la amenaza del huracán Melissa, un ciclón de gran intensidad con vientos sostenidos de 280 km/h y rachas superiores a 300 km/h. El huracán representa un peligro significativo para el centro y oriente de Cuba, con posibles vientos de tormenta tropical y marejadas en Camagüey, incluso si el centro del huracán toca tierra en la provincia de Granma.
¿Cuáles son las medidas adoptadas por la Defensa Civil ante el huracán Melissa?
La Defensa Civil de Cuba ha activado todos los mecanismos de protección de la población, incluyendo evacuaciones preventivas en áreas vulnerables. En Camagüey, más de 800 personas han sido trasladadas a refugios seguros, con apoyo de la Cruz Roja y la Policía Nacional Revolucionaria. Además, se ha asegurado que los embalses están preparados para recibir grandes volúmenes de agua para evitar desbordes.
¿Qué impacto podría tener el huracán Melissa en las provincias orientales de Cuba?
El huracán Melissa, al ser de categoría 5, podría tener un impacto devastador en las provincias orientales de Cuba. Se esperan vientos catastróficos, lluvias intensas con acumulados superiores a 450 milímetros y marejadas ciclónicas. La Defensa Civil ha indicado evacuaciones masivas en las provincias más vulnerables y ha enfatizado la importancia de seguir las indicaciones oficiales para proteger la vida y los bienes.
¿Cómo se está informando a la población sobre la llegada del huracán Melissa?
A pesar de los apagones y la crisis energética, las autoridades han recurrido a medios alternativos para informar a la población sobre el huracán Melissa. Se han utilizado motorinas con altavoces y altoparlantes improvisados para difundir avisos en las zonas afectadas. Además, se hace uso de radios locales y radioaficionados para asegurar que la información llegue a todos los habitantes de manera oportuna.
