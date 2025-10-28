¿Por qué Camagüey está en fase de alarma ciclónica?

Vídeos relacionados:

El Centro Meteorológico Provincial de Camagüey explicó las razones técnicas que motivaron la declaración de la fase de alarma ciclónica ante la amenaza del huracán Melissa, un sistema de gran intensidad que mantiene en vilo a todo el centro y oriente de Cuba.

Melissa es un potente ciclón tropical con vientos sostenidos de 280 km/h y rachas superiores a 300 km/h, lo que lo convierte en un fenómeno extremadamente peligroso. Aunque su punto exacto de entrada a tierra aún no puede definirse con precisión, los especialistas advierten que la interacción con una vaguada en las próximas horas podría provocar un giro impredecible en su trayectoria.

Camagüey podría experimentar vientos de tormenta tropical, incluso si el centro del huracán toca tierra en la provincia de Granma, debido a su amplio radio de acción, estimado en 315 kilómetros. A ello se suman fuertes lluvias, posibles inundaciones costeras en la zona norte y el riesgo de marejadas.

Ante este escenario, la Defensa Civil de Cuba activó todos los mecanismos de protección de la población, incluyendo evacuaciones preventivas en áreas vulnerables. En el municipio de Vertientes, más de 800 personas, entre ellas 140 ancianos, fueron trasladadas a refugios seguros, con el apoyo de la Cruz Roja, la Policía Nacional Revolucionaria y los Comités de Defensa de la Revolución.

Las autoridades locales informaron que los embalses del territorio están preparados para asimilar grandes volúmenes de agua, y que se han abierto válvulas de alivio en micropresas como La Esperanza para evitar desbordes.

El Consejo de Defensa Municipal enfatizó la importancia de la comunicación oportuna con la población, apoyándose en las emisoras locales y radioaficionados para mantener informados a los camagüeyanos.

La prioridad, reiteraron, es salvaguardar la vida humana frente al paso del poderoso huracán Melissa.