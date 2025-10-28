Vecinos del poblado de Sigua al sur de Santiago de Cuba sin alimentos ni leche para los niños: "El gobierno ni da la cara"

Vídeos relacionados:
En las horas previas al impacto del huracán Melissa, los habitantes del poblado costero de Sigua, al sur de Santiago de Cuba, lanzaron un grito de auxilio: aseguran que no han recibido alimentos, pan ni leche para los niños, y que las autoridades locales no han dado la cara ante la inminente emergencia.
“Estamos a poco tiempo de una catástrofe y el gobierno no da la cara. Nadie ha venido, nadie ha traído nada… Estamos desesperados”, expresaron varios vecinos en declaraciones al periodista independiente y activista Yosmany Mayeta Labrada, quien realizó la denuncia en la red social Facebook.
La falta de recursos básicos —en especial de alimentos y productos esenciales para menores— mantiene en tensión y angustia a las familias de Sigua, una localidad vulnerable por su cercanía al mar y con escasa infraestructura para resistir los vientos de más de 250 km/h que se prevén con el paso de Melissa.
“El gobierno ni da la cara”
Los residentes denuncian que ningún representante del Consejo de Defensa Provincial ni de la Empresa de Comercio se ha presentado en la zona para organizar la distribución de víveres o asistencia previa al ciclón.
“Lo único que pedimos es que nos traigan alimentos antes de que el huracán nos deje incomunicados. No queremos morir de hambre antes que Melissa nos arrase”, dijo una madre de tres niños, con voz entrecortada por el miedo y la impotencia.
Abandono antes del impacto
Sigua se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba y suele ser una de las primeras zonas costeras en sufrir los embates de tormentas y marejadas. Sin embargo, los vecinos aseguran que no se ha implementado ningún plan visible de evacuación ni entrega de suministros, pese a las advertencias del Instituto de Meteorología.
Mientras el huracán Melissa continúa acercándose con vientos sostenidos de categoría 5, la comunidad permanece sin alimentos, sin combustible y sin asistencia estatal, en una escena que refleja el abandono institucional con que el régimen suele manejar las crisis humanitarias.
En el apartado de comentarios de la publicación, otras personas igualmente criticaron el abandono gubernamental en medio del angustioso panorama reinante en el oriente de una isla varada en el tiempo.
Impacto del huracán Melissa en Santiago de Cuba: crisis alimentaria y abandono gubernamental
¿Qué problemas enfrentan los vecinos de Sigua ante el huracán Melissa?
Los vecinos de Sigua enfrentan una falta crítica de alimentos, pan y leche para los niños, y denuncian que las autoridades locales no han tomado medidas para proporcionar asistencia o recursos esenciales ante la inminente llegada del huracán Melissa. La situación se agrava por la falta de un plan de evacuación o distribución de suministros, lo que deja a la comunidad en un estado de vulnerabilidad extrema.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la crisis en Santiago de Cuba?
El gobierno cubano ha mostrado inacción y falta de respuesta efectiva ante la crisis provocada por el huracán Melissa en Santiago de Cuba. A pesar de las advertencias y la cercanía del ciclón, no se ha implementado un plan adecuado de evacuación ni se han distribuido víveres suficientes. El abandono institucional y la improvisación han dejado a la población sin recursos básicos, lo que refleja una gestión deficiente en situaciones de emergencia.
¿Qué medidas de emergencia se han implementado para enfrentar el huracán Melissa?
A pesar de la gravedad de la situación, las medidas de emergencia implementadas han sido insuficientes y desorganizadas. En Santiago de Cuba, se distribuyó arroz correspondiente a meses anteriores de manera gratuita, pero solo en ciertas áreas. Además, las autoridades han recurrido a medios improvisados, como el uso de motorinas con altavoces, para informar a la población debido al colapso de las comunicaciones. La falta de recursos y la escasez de electricidad han complicado aún más la respuesta ante el ciclón.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de los residentes de Santiago de Cuba ante el huracán?
Los residentes de Santiago de Cuba están preocupados por la falta de alimentos, agua potable y electricidad, además de la ausencia de un plan de evacuación claro y efectivo. La llegada del huracán Melissa ha exacerbado la precariedad en la región, donde muchas familias ya enfrentaban dificultades debido a la crisis económica y la escasez de recursos. La incertidumbre y el miedo predominan mientras la población intenta prepararse para el impacto del ciclón sin el respaldo adecuado del gobierno.
