Vecinos del poblado de Sigua al sur de Santiago de Cuba sin alimentos ni leche para los niños: "El gobierno ni da la cara"

En las horas previas al impacto del huracán Melissa, los habitantes del poblado costero de Sigua, al sur de Santiago de Cuba, lanzaron un grito de auxilio: aseguran que no han recibido alimentos, pan ni leche para los niños, y que las autoridades locales no han dado la cara ante la inminente emergencia.

“Estamos a poco tiempo de una catástrofe y el gobierno no da la cara. Nadie ha venido, nadie ha traído nada… Estamos desesperados”, expresaron varios vecinos en declaraciones al periodista independiente y activista Yosmany Mayeta Labrada, quien realizó la denuncia en la red social Facebook.

La falta de recursos básicos —en especial de alimentos y productos esenciales para menores— mantiene en tensión y angustia a las familias de Sigua, una localidad vulnerable por su cercanía al mar y con escasa infraestructura para resistir los vientos de más de 250 km/h que se prevén con el paso de Melissa.

“El gobierno ni da la cara”

Los residentes denuncian que ningún representante del Consejo de Defensa Provincial ni de la Empresa de Comercio se ha presentado en la zona para organizar la distribución de víveres o asistencia previa al ciclón.

“Lo único que pedimos es que nos traigan alimentos antes de que el huracán nos deje incomunicados. No queremos morir de hambre antes que Melissa nos arrase”, dijo una madre de tres niños, con voz entrecortada por el miedo y la impotencia.

Abandono antes del impacto

Sigua se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba y suele ser una de las primeras zonas costeras en sufrir los embates de tormentas y marejadas. Sin embargo, los vecinos aseguran que no se ha implementado ningún plan visible de evacuación ni entrega de suministros, pese a las advertencias del Instituto de Meteorología.

Mientras el huracán Melissa continúa acercándose con vientos sostenidos de categoría 5, la comunidad permanece sin alimentos, sin combustible y sin asistencia estatal, en una escena que refleja el abandono institucional con que el régimen suele manejar las crisis humanitarias.

En el apartado de comentarios de la publicación, otras personas igualmente criticaron el abandono gubernamental en medio del angustioso panorama reinante en el oriente de una isla varada en el tiempo.