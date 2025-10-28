Cubano en Estados Unidos le dedica ceremonia a "San Amazon": Esto fue lo que le pidió

El creador de contenido cubano Anthony Vila (@anthony_vila_real) ha causado sensación en redes sociales tras publicar un video en el que realiza una curiosa ceremonia dedicada a “San Amazon”, una parodia inspirada en los rituales de las religiones afrocubanas.
En el clip, que rápidamente se ha vuelto viral entre la comunidad cubana en Florida, Vila aparece frente a una ofrenda con un vaso de agua, frutas y una vela encendida.
En tono solemne, el influencer pide a su peculiar “santo” que no falte el trabajo, que la gente deje de usar robots y que mejoren las condiciones para los repartidores de Amazon, muchos de ellos cubanos que dependen de esas entregas para ganarse la vida.
El humorístico ritual ha generado una oleada de comentarios en Instagram. Algunos usuarios aplaudieron la creatividad y el toque de sátira del cubano, mientras que otros lo tomaron como una crítica al sistema laboral y a la creciente automatización en Estados Unidos.
Con su característico humor y crítica social, Anthony Vila volvió a conectar con su público, reflejando la lucha diaria de miles de cubanos que trabajan en el “delivery” de Amazon en Florida.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno viral de "San Amazon" y la situación laboral de los repartidores cubanos en EE.UU.
¿Qué es "San Amazon" y por qué se ha vuelto viral?
"San Amazon" es una parodia creada por el influencer cubano Anthony Vila, que simula una ceremonia dedicada a este "santo" en tono humorístico. El video se ha vuelto viral por su crítica social y su sátira sobre la precariedad laboral de los repartidores de Amazon, muchos de los cuales son cubanos residentes en Estados Unidos.
¿Cuáles son las peticiones que Anthony Vila hace a "San Amazon"?
En el video, Anthony Vila pide a "San Amazon" que no falte el trabajo, que la gente deje de usar robots y que mejoren las condiciones para los repartidores. Estas peticiones reflejan las preocupaciones sobre la automatización y las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon, especialmente los migrantes cubanos en Florida.
¿Qué desafíos enfrentan los repartidores cubanos de Amazon en EE.UU.?
Los repartidores cubanos enfrentan desafíos económicos y laborales, como la falta de cobertura de seguros por parte de Amazon si los incidentes ocurren fuera de los turnos de reparto, y la dificultad para ahorrar debido a los bajos ingresos. Casos como el de Anthony Vila, quien perdió su automóvil en un incendio, ilustran estos problemas.
¿Cómo se refleja la comunidad cubana en las historias de repartidores como Anthony Vila?
La comunidad cubana en EE.UU. es conocida por su solidaridad y apoyo mutuo. Historias como la de Anthony Vila, que ha recibido apoyo financiero a través de una campaña de GoFundMe, destacan la conexión y el respaldo entre los cubanos expatriados, quienes enfrentan juntos las dificultades del exilio.
