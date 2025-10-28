Cubano en Estados Unidos le dedica ceremonia a "San Amazon": Esto fue lo que le pidió

El creador de contenido cubano Anthony Vila (@anthony_vila_real) ha causado sensación en redes sociales tras publicar un video en el que realiza una curiosa ceremonia dedicada a “San Amazon”, una parodia inspirada en los rituales de las religiones afrocubanas.

En el clip, que rápidamente se ha vuelto viral entre la comunidad cubana en Florida, Vila aparece frente a una ofrenda con un vaso de agua, frutas y una vela encendida.

En tono solemne, el influencer pide a su peculiar “santo” que no falte el trabajo, que la gente deje de usar robots y que mejoren las condiciones para los repartidores de Amazon, muchos de ellos cubanos que dependen de esas entregas para ganarse la vida.

El humorístico ritual ha generado una oleada de comentarios en Instagram. Algunos usuarios aplaudieron la creatividad y el toque de sátira del cubano, mientras que otros lo tomaron como una crítica al sistema laboral y a la creciente automatización en Estados Unidos.

Con su característico humor y crítica social, Anthony Vila volvió a conectar con su público, reflejando la lucha diaria de miles de cubanos que trabajan en el “delivery” de Amazon en Florida.