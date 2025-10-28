Anticipan por dónde entraría a Cuba el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La plataforma independiente de visualización meteorológica global Windy estimó este martes que el huracán Melissa tocará tierra por la zona de Uvero–Chivirico, en Santiago de Cuba, durante el amanecer del miércoles, con vientos máximos cercanos a los 222 kilómetros por hora.

Un mapa de ese portal especializado windy,com indica que el poderoso huracán Melissa, de categoría 5, se encuentra muy próximo a la región oriental de Cuba y podría tocar tierra a las 7:00 a.m. del miércoles por la zona de Uvero–Chivirico, en el litoral sur de Santiago de Cuba, donde las autoridades locales han comenzado a evacuar comunidades vulnerables.

Publicación de Windy.com

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 222 kilómetros por hora y continúa desplazándose hacia el nornoreste, tras dejar una estela de destrucción en Jamaica.

“Se esperan lluvias intensas, marejadas y vientos destructivos en el oriente del país”, indicó el reporte del NHC.

Publicación de Windy.com

Las provincias orientales de Cuba, especialmente Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma y Holguín, se encuentran bajo alerta de huracán, ante el inminente impacto del sistema, que podría provocar inundaciones costeras, deslizamientos de tierra y daños severos en infraestructuras.

“El huracán Melissa representa un peligro extremo para la vida humana y las viviendas. Las personas deben permanecer en lugares seguros y no salir durante el paso del ojo del ciclón”, reiteró el Centro Nacional de Huracanes.

El fenómeno meteorológico, que ha causado estragos en el Caribe, podría mantener su intensidad durante su paso por el oriente cubano, antes de continuar hacia el sureste de las Bahamas.