Gobierno defiende sus medidas de protección para los parques solares: “Son las normas”

Mientras el huracán Melissa azota con fuerza el Caribe tras tocar tierra en Jamaica como un poderoso sistema de categoría 5, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) defendió las medidas de protección aplicadas en los parques solares de la isla, asegurando que se trata de acciones “ajustadas a las normas internacionales”.

La publicación del organismo estatal ocurre luego de la oleada de críticas y burlas generadas por las imágenes de paneles solares “amarrados” con cintas plásticas en el parque Serones II, en Holguín, y en otras instalaciones del oriente cubano.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Las fotos, compartidas por las propias autoridades, provocaron incredulidad y desconfianza entre internautas que pusieron en duda la efectividad de esas medidas ante un fenómeno de tal magnitud.

En mayo de este año, la UNE afirmó que los sistemas fotovoltaicos en Cuba “cumplen con las regulaciones técnicas establecidas por los fabricantes y las normas internacionales vigentes”, y que las estructuras están diseñadas para resistir vientos de hasta 228 kilómetros por hora, de acuerdo con el libro “Energía Fotovoltaica para Cuba”, del profesor Daniel Stolik, pionero en el desarrollo de este tipo de proyectos en el país.

El organismo explicó que los parques solares del territorio nacional cuentan con una configuración que “favorece la resistencia al viento”, gracias a su baja altura, la inclinación hacia el sur, la disposición en filas y, en algunos casos, la protección natural del relieve.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó este martes que Melissa hizo impacto en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos de 295 km/h y una presión central de 892 milibares, calificándola como “una de las más poderosas en la historia del Atlántico”.

El organismo estadounidense advirtió de vientos catastróficos, marejadas ciclónicas e inundaciones repentinas, y pidió a los residentes permanecer bajo resguardo.

Mientras el ciclón avanza lentamente hacia el noreste y amenaza con acercarse al oriente cubano, muchos ciudadanos observan con mezcla de temor y escepticismo las respuestas oficiales.

En redes sociales, las frases de “compromiso y responsabilidad” contrastan con la preocupación genuina de quienes se preguntan si, esta vez, la prevención resistirá tanto como las consignas.