Cubano en Jamaica comparte imágenes del paso de Melissa

Un cubano residente en Jamaica envió al reportero Yosmany Mayeta imágenes que muestran los efectos del viento asociados al huracán Melissa, mientras el sistema, ahora de categoría 4, tiene vientos máximos sostenidos de 240 km/h y presión central de 906 mb.

El video muestra la fuerza del viento, que azota fuertemente los árboles, mientras Melissa avanza muy lentamente hacia el noroeste en el Caribe.

Según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, el núcleo de Melissa se encuentra a 20 kmal este de Montego Bay, Jamaica, y a unos 325 km al sureste de Guantánamo.

Aunque puede haber fluctuaciones de intensidad antes del impacto en Jamaica, el pronóstico mantiene al sistema como un huracán mayor extremadamente poderoso de camino a Jamaica y al sureste de Cuba, y aún con fuerza de huracán sobre las Bahamas.

El campo de vientos confirma la magnitud del fenómeno. Las fuertes marejadas ya afectan el litoral sur oriental cubano, donde las olas pueden alcanzar entre 2,5 y 4 metros de altura, provocando inundaciones de ligeras a moderadas en zonas bajas costeras.

Los expertos alertaron que las condiciones marítimas continuarán deteriorándose a medida que el huracán se aproxime.

El ciclón, con una presión central de apenas 899 milibares, ha provocado el colapso de techos, cortes eléctricos generalizados, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Las autoridades locales instaron a la población a no abandonar sus refugios, mientras ráfagas violentas y oleajes de más de tres metros golpeaban las costas del sur y el norte.

Los organismos de emergencia describen la situación como “catastrófica” y temen que los daños materiales sean extensos en toda la región occidental de Jamaica.

El fenómeno también provoca oleajes de entre 9 y 13 pies (hasta 4 metros) en la costa sur de Jamaica y podría generar marejadas de 8 a 12 pies en el litoral sureste de Cuba.

Los acumulados de lluvia previstos son igualmente severos: entre 25 y 30 pulgadas (más de 700 milímetros) en Jamaica, y de 250 a 500 milímetros para el oriente cubano, lo que eleva el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra.