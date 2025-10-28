Dirigente del PCC confirma que no pudieron priorizar la electricidad para oriente: “Se van a desconectar las termoeléctricas”

Vídeos relacionados:
La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, Yudelkis Ortiz, reconoció públicamente que no ha sido posible priorizar el suministro eléctrico en las provincias orientales del país ante la inminente llegada del huracán Melissa, dejando atrás la idea sobre un supuesto plan de respaldo para esa región.
En un video publicado en la red social Facebook, la funcionaria admitió que las principales termoeléctricas del oriente cubano, entre ellas Felton (Holguín) y Rente (Santiago de Cuba), serán desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional por razones de seguridad operativa y vulnerabilidad ante el ciclón.
“Vamos a estar sin electricidad. Hay que buscar la manera de informarnos por otras vías para conocer las principales noticias de las fases”, explicó Ortiz, en referencia a la necesidad de mantenerse atentos a las orientaciones oficiales pese al inminente apagón generalizado.
Apagones totales y reconocimiento de carencias
Las declaraciones de la dirigente comunista confirman que las personas en el oriente del país quedarán sin servicio eléctrico durante el paso del huracán Melissa, lo que agrava la situación de comunidades que ya enfrentan escasez de alimentos, agua y medios de comunicación.
De igual manera, Ortiz reconoció que la etapa posterior al huracán será especialmente complicada: “Debemos concentrarnos en protegernos. Luego nos iremos recuperando. La recuperación será dura y difícil, pues afrontamos un tiempo de carencias de recursos”, advirtió.
Sus palabras reflejan la fragilidad del sistema energético nacional y la falta de infraestructura de emergencia para sostener los servicios básicos durante desastres naturales.
Sin electricidad ni información confiable
Ante la pregunta de un ciudadano sobre cómo mantenerse informado sin electricidad, Ortiz respondió que las autoridades intentarán utilizar “vías alternativas” para comunicar las fases del evento, aunque no precisó cuáles ni cómo se garantizará la comunicación con zonas rurales o incomunicadas.
El reconocimiento de que no habrá electricidad en amplias zonas del oriente se suma a una semana marcada por denuncias ciudadanas sobre falta de alimentos, ausencia de planes de evacuación y desinterés gubernamental, justo cuando el huracán Melissa —de categoría 5— se aproxima a la región con vientos superiores a los 295 km/h.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Cuba
¿Por qué se cortará la electricidad en el oriente de Cuba durante el huracán Melissa?
La desconexión de las termoeléctricas en el oriente de Cuba se debe a razones de seguridad operativa y a la vulnerabilidad de estas instalaciones ante el huracán Melissa. Las autoridades han decidido desconectar plantas clave como Felton y Renté para preservar la integridad del sistema eléctrico nacional durante el fenómeno meteorológico.
¿Cómo se mantendrán informados los ciudadanos del oriente de Cuba sin electricidad?
Ante la falta de electricidad, las autoridades intentarán utilizar “vías alternativas” para comunicar las fases del evento, aunque no se ha especificado cómo se garantizará la comunicación efectiva con las zonas rurales o incomunicadas. Se espera que los consejos de defensa informen directamente a la población a través de métodos cara a cara.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha declarado la Fase de Alarma Ciclónica en varias provincias del oriente del país y ha orientado a los consejos de defensa municipales a adoptar medidas de prevención, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, la preparación es limitada debido a la escasez de recursos y la falta de infraestructura de emergencia.
¿Cuál es la situación actual del suministro eléctrico en Cuba?
Cuba enfrenta un déficit significativo en su capacidad de generación eléctrica, con apagones prolongados que afectan a todo el país. La situación se ha agravado por averías en varias termoeléctricas y la escasez de combustible, lo que ha dejado a amplias zonas sin electricidad incluso antes de la llegada del huracán Melissa.
