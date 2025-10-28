Dirigente del PCC confirma que no pudieron priorizar la electricidad para oriente: “Se van a desconectar las termoeléctricas”

Huracán Melissa (Imagen satelital)/Yudelkis Ortiz Foto © Collage de X/NOAA/Facebook/Yudelkis Ortiz

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, Yudelkis Ortiz, reconoció públicamente que no ha sido posible priorizar el suministro eléctrico en las provincias orientales del país ante la inminente llegada del huracán Melissa, dejando atrás la idea sobre un supuesto plan de respaldo para esa región.

En un video publicado en la red social Facebook, la funcionaria admitió que las principales termoeléctricas del oriente cubano, entre ellas Felton (Holguín) y Rente (Santiago de Cuba), serán desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional por razones de seguridad operativa y vulnerabilidad ante el ciclón.

“Vamos a estar sin electricidad. Hay que buscar la manera de informarnos por otras vías para conocer las principales noticias de las fases”, explicó Ortiz, en referencia a la necesidad de mantenerse atentos a las orientaciones oficiales pese al inminente apagón generalizado.

Apagones totales y reconocimiento de carencias

Las declaraciones de la dirigente comunista confirman que las personas en el oriente del país quedarán sin servicio eléctrico durante el paso del huracán Melissa, lo que agrava la situación de comunidades que ya enfrentan escasez de alimentos, agua y medios de comunicación.

De igual manera, Ortiz reconoció que la etapa posterior al huracán será especialmente complicada: “Debemos concentrarnos en protegernos. Luego nos iremos recuperando. La recuperación será dura y difícil, pues afrontamos un tiempo de carencias de recursos”, advirtió.

Sus palabras reflejan la fragilidad del sistema energético nacional y la falta de infraestructura de emergencia para sostener los servicios básicos durante desastres naturales.

Sin electricidad ni información confiable

Ante la pregunta de un ciudadano sobre cómo mantenerse informado sin electricidad, Ortiz respondió que las autoridades intentarán utilizar “vías alternativas” para comunicar las fases del evento, aunque no precisó cuáles ni cómo se garantizará la comunicación con zonas rurales o incomunicadas.

El reconocimiento de que no habrá electricidad en amplias zonas del oriente se suma a una semana marcada por denuncias ciudadanas sobre falta de alimentos, ausencia de planes de evacuación y desinterés gubernamental, justo cuando el huracán Melissa —de categoría 5— se aproxima a la región con vientos superiores a los 295 km/h.