Partido más largo de la Serie Mundial 2025 sobrepasa las seis horas: Mira cómo cerró el marcador

En una jornada que puso a prueba la resistencia de jugadores y fanáticos, los Dodgers vencieron 6-5 a los Azulejos tras 6 horas y 39 minutos de juego y 609 lanzamientos en total.

El maratónico duelo, celebrado en el Dodger Stadium, igualó la marca de más entradas en una Serie Mundial —establecida también por los Dodgers en 2018— y dejó claro que el béisbol aún puede ofrecer noches épicas, de esas que se graban en la memoria de los aficionados.

El encuentro, celebrado la noche del lunes 27 de octubre, pasará a los libros de historia no solo por su duración —609 lanzamientos en total— sino también por la intensidad con que ambas novenas disputaron cada jugada.

Los Dodgers usaron todo su bullpen, incluyendo al veterano Clayton Kershaw, que salió en el duodécimo inning para sacar un out con las bases llenas, y al joven Will Klein, quien se llevó la victoria tras lanzar cuatro entradas casi perfectas.

Por los Azulejos, el mexicano Alejandro Kirk protagonizó un momento clave con un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada, que puso a su equipo arriba 4-2, según Los Angeles Times.

Sin embargo, la ofensiva angelina respondió con batazos oportunos de Shohei Ohtani, quien terminó con una noche brillante (4-4 y cinco boletos), y de Freddie Freeman, que igualó el marcador en la quinta entrada antes de definirlo en el 18.º episodio.

El encuentro recordó inevitablemente al Juego 3 de la Serie Mundial de 2018, cuando los Dodgers también vencieron en 18 entradas a los Medias Rojas de Boston, aunque aquella vez el duelo duró siete horas y veinte minutos.

Con esta victoria, Los Ángeles toma ventaja de 2-1 en la serie y se prepara para el Juego 4, donde Ohtani enfrentará a Shane Bieber en el montículo. Si algo dejó claro este histórico duelo es que los Dodgers no solo tienen poder, sino también resistencia y corazón para seguir escribiendo capítulos legendarios en octubre.