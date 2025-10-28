Limay Blanco impulsa campaña para ayudar a la niña víctima de maltrato: "Oremos porque se le pueda hacer llegar"

“En el nombre de Jesús va a llegar”: Limay Blanco se moviliza por la niña víctima de maltrato en Ciego de Ávila

El humorista y filántropo cubano Limay Blanco ha conmovido en redes al anunciar una campaña de ayuda para la niña víctima de maltrato en Ciego de Ávila, un caso que generó profunda indignación en Cuba. En un emotivo video compartido en redes sociales, pidió oraciones y apoyo para reunir donaciones “en nombre de Jesús”, con la esperanza de que todo pueda llegar a manos de la menor.

“Ojalá que un día la niña vea este video. Ojalá que pueda tener en sus manos toda esta lista que hice aquí, porque se la vamos a comprar en el nombre de Jesús”, expresó Limay, quien mostró una hoja con los artículos que planea reunir para la menor.

El artista explicó que ya compró una mochila y que busca reunir una tableta, siete muñecas, siete peluches, siete vestidos, siete juegos de short, siete pares de medias, siete blúmeres, siete pares de tenis, siete pares de sandalias, una bicicleta, un televisor, un ventilador recargable, un mosquitero y dulces.

"Voy a poner la lista, en caso que ayuden, bárbaro, si no ayudan tranquilo, haré una o dos actividades para poder comprar todo esto", dijo en Instagram donde compartió también la información para colaborar

Al compartir el vídeo en redes escribió la frase “Una casa en La Habana para la niña del maltrato”, junto al logotipo de su proyecto Cristo Cambia Vidas (CCV).

En sus palabras pidió además que nadie politice su acción y aclaró que lo hace desde su fe cristiana: “Esto no es política. Soy cristiano. Mi corazón está en hacer algo por esa niña. Yo sé que hay muchos niños así, pero hoy le tocó a ella. Hemos ayudado a muchos también”.

El caso de maltrato infantil ocurrido en el poblado de Ceballos, Ciego de Ávila —donde una madre golpeó brutalmente a su hija mientras otra persona registraba la agresión— desató una ola de indignación en todo el país. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran a Elizabeth González Díaz golpeando con violencia a la menor, lo que provocó una campaña de repulsa y denuncia en la que activistas y ciudadanos exigieron protección inmediata para la niña. En las escenas se aprecia a la pequeña amarrada en el patio, ensangrentada y aterrorizada, mientras, otro niño es obligado a verterle agua fría sobre la cabeza.

Poco después, la madre y su pareja fueron arrestados por la policía en Holguín y quedaron bajo custodia para ser interrogados. Testimonios de vecinos aseguran que la mujer era conocida por su carácter violento y que había protagonizado episodios de agresividad en el pasado.

La nueva iniciativa de Limay, por su parte, se suma a sus múltiples acciones de ayuda social. A principios de octubre pidió apoyo para niños hospitalizados con dengue, entre ellos su propio sobrino, en medio de la escasez de mosquiteros, repelentes y medicamentos en los hospitales cubanos.

Semanas antes, una madre con tres hijos acudió a su casa rogando por comida, episodio que él mismo documentó en redes sociales. Días después, le entregó alimentos y electrodomésticos gracias a las donaciones recibidas, reafirmando su compromiso con las familias más vulnerables.

A través de su ministerio Cristo Cambia Vidas, el humorista ha entregado decenas de viviendas a personas en situación extrema y mantiene un trabajo constante de asistencia a madres solas, ancianos y niños enfermos. “Ya yo voy para seis años haciendo esto y se siente bien hacer el bien. Ayúdame a ayudar”, ha dicho en otras ocasiones.