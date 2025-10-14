Con su esposa enferma, Limay rompe en llanto y pide ayuda para las familias más necesitadas

El humorista cubano Limay Blanco, que acostumbra a ayudar a las personas, rompió en llanto durante una transmisión en vivo al pedir ayuda para las familias más necesitadas del país, luego de revelar que su esposa se encuentra enferma en medio de la crisis sanitaria que atraviesa Cuba por el repunte del dengue, chikunguya y otras arbovirosis.

En una publicación realizada el domingo en sus redes sociales, Limay compartió un mensaje de profundo contenido humano y solidario: “Te pido desde lo más profundo de mi corazón que me ayudes a ayudar. No quiero imaginar una madre con su hijo desesperado”, escribió.

Captura Facebook / Limayblanco Humorista

En el texto, solicitó donaciones para comprar mosquiteros, termómetros, ventiladores recargables, medicamentos para bajar la fiebre, sales de rehidratación y repelentes, con el propósito de entregarlos a madres con niños enfermos, en un contexto donde algunos de esos productos se venden en dólares en las tiendas del régimen.

“Aunque sea 20 centavos, ayúdame a ayudar”, pidió el humorista, asegurando que publicaría los videos de cada entrega a las madres beneficiadas.

Horas después, y ante la ola de mensajes y donaciones recibidas, Limay realizó una transmisión en vivo para aclarar que su llamado no era para recaudar dinero destinado a su esposa.

“Gracias a Dios yo tengo un ventilador recargable, tengo duragina para bajar la fiebre, tengo incienso para los mosquitos, tengo un mosquitero y un equipo que me da corriente por cinco horas. No estoy pidiendo dinero para mi esposa”, explicó entre lágrimas.

El artista insistió en que su propósito es ayudar a las familias más vulnerables, especialmente aquellas que no cuentan con electricidad, medicamentos ni condiciones mínimas para cuidar a sus hijos en medio de una fiebre o una infección.

“Yo me imagino una mamá con un niño chiquito, sin luz, sin termómetro, sin nada. No puedo cambiar el país, pero puedo hacer algo. Si logro entregar mil termómetros o mil mosquiteros, ya es algo”, expresó visiblemente conmovido.

Blanco también reconoció que, pese a las críticas que recibe en redes sociales, seguirá comprometido con su labor solidaria.

“Hace años yo no dormía por pensar en mí, pero desde hace seis años no duermo pensando en cómo ayudar. Dios me cambió la vida. Si me llaman loco, ladrón o descarado, no importa. Yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo hago”, aseguró.

El humorista, uno de los artistas más populares de Cuba, dirige desde hace varios años el proyecto Cristo Cambia Vidas, con el que ha entregado casas, alimentos, medicamentos y artículos básicos a cientos de familias necesitadas en diferentes provincias del país.

Muchas de esas ayudas provienen de donaciones de sus seguidores, tanto en la isla como en el exilio cubano.

La situación que inspiró este nuevo llamado ocurre en un momento de grave crisis sanitaria, con hospitales saturados y escasez de medicamentos, mientras las autoridades reconocen la circulación de varias cepas del virus del dengue y otras arbovirosis en casi todo el territorio nacional.

En medio de esa emergencia, la iniciativa de Limay Blanco ha sido recibida con una mezcla de admiración y tristeza por miles de usuarios, que destacan su compromiso humano frente a la indiferencia de las instituciones oficiales.

“Duele ver a Limay así, pero también reconforta saber que todavía hay cubanos que no miran hacia otro lado”, comentó una internauta desde Matanzas.

Pese al desgaste emocional que le supone la labor solidaria, Blanco reafirmó su compromiso: “Yo no puedo solucionar los problemas de Cuba, pero sí puedo aliviar un poco el dolor de una madre. Si todos nos unimos, podemos lograr mucho más”.

El artista concluyó su video pidiendo oraciones por la pronta recuperación de su esposa y por las familias afectadas por la crisis sanitaria.

“Dios los bendiga, ayúdenme a ayudar”, repitió con la voz entrecortada antes de despedirse.

