Amor en tiempos de represión: Así nació el vínculo entre Nelva y José Daniel Ferrer

La doctora Nelva Ismaray Ortega y el líder opositor José Daniel Ferrer relataron al periodista Juan Manuel Cao cómo su relación nació en medio de persecución política, huelgas de hambre y trabajo comunitario, y cómo evolucionó desde consultas clínicas en Altamira (Santiago de Cuba) hasta el exilio, donde hoy agradecen el apoyo recibido y reclaman libertad para los presos políticos.
Según relataron en entrevista para el canal de Youtube de Cao, Nelva fue médica de familia en el área donde residía Ferrer; llegó con prejuicios inducidos por la Seguridad del Estado, pero el contacto directo con la oposición y la labor humanitaria le cambió la mirada.
Ambos describen seguimiento, citaciones y maniobras de “infiltración” para quebrar la relación; ella asegura que terminó renunciando a la sanidad pública por el asedio.
Ya en Estados Unidos, cuentan haber recibido muestras de solidaridad y celebran que su hijo Daniel José viva “en un país con libertades”.
Cómo se conocieron
Nelva, recién llegada al área de Altamira como médica general integral, atendía el consultorio asignado a Ferrer, quien entonces estaba fuera de Cuba, según dijo a Cao.
Dice que llegó con el “adoctrinamiento” habitual y advertencias oficiales contra la oposición, pero que el trato con la gente y el trabajo social la convencieron de que aquellas versiones eran falsas.
Ambos recuerdan debates intensos sobre la historia reciente y la figura de Fidel Castro. Con el tiempo, afirman, la coincidencia ética y el trabajo con familias vulnerables los unió.
Para evitar represalias, mantuvieron el vínculo con discreción, hasta que —según relatan— la Seguridad del Estado decidió “romperlos” y vetar la presencia de Nelva en reuniones laborales.
De acuerdo con el testimonio, las autoridades intentaron cooptar a Nelva, le prohibieron participar en encuentros y le advirtieron “no involucrarse emocionalmente” con Ferrer.
Aseguran que, al persistir el vínculo, la “guerra total” contra ella derivó en su salida de la salud pública.
Ya fuera del sistema, cuentan que organizaron una respuesta comunitaria: si un paciente necesitaba traslado, usaban un auto Moskvich como ambulancia; si el medicamento no estaba disponible, lo compraban en farmacias en divisas delante del enfermo para acreditar el gasto. Aseguran que esta práctica desató la hostilidad de las autoridades.
En episodios de huelga de hambre vinculados a Ferrer y activistas, Nelva sostiene que actuó como médica por responsabilidad profesional.
Relatan que hubo intentos oficiales de manipular su papel y de romper su relación con Ferrer a través de presiones administrativas.
Del cerco al exilio
Ya en Estados Unidos, ambos describen la emoción de recibir apoyo espontáneo en la calle y el alivio de ver a su hijo crecer con derechos.
Aun así, mantienen el enfoque en los presos políticos y en la reconstrucción de redes de ayuda para los que quedaron en la isla.
La pareja afirma que su historia es, a la vez, personal y política: un compromiso afectivo que se forjó atendiendo enfermos, desmontando prejuicios y resistiendo presiones.
En el exilio, dicen, seguirán dando testimonio y movilizando solidaridad por quienes no pueden contar su propia historia.
