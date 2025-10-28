Española que se fue a Cuba sin pasaje de vuelta explica por qué se fue a la isla

La creadora de contenido conocida en TikTok como @vivirdeliciosamente explicó a sus seguidores las razones que la llevaron a mudarse temporalmente a Cuba, país en el que nació pero del que partió siendo muy joven.
“Pues mira, te voy a responder, pipiolo, el porqué de esta decisión y por qué Cuba. Todo el mundo ha estado afirmando que yo soy española, que soy pues todo lo que se ha dicho en mil millones de comentarios… Yo nací en Cuba, tengo doble nacionalidad y llevo viviendo toda la vida en el País Vasco, en Bilbao”, comentó la joven en un video publicado en su cuenta de TikTok.
Según explicó, aunque considera Bilbao su hogar y su vida entera, en los últimos tiempos atravesó una “mala racha” que la llevó a replantearse su futuro. “He sentido la necesidad de reconectar con una parte de mí que nunca he sentido, que es la cubana”, confesó.
“En Bilbao estaba pasando una mala racha y decidí que era un buen momento para cambiar de aires y reconectar con una parte de mí que no conozco, y a eso vengo”, añadió la influencer.
El video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios, ha generado opiniones divididas entre usuarios cubanos y españoles. Algunos la felicitan por su decisión de buscar sus raíces y conocer la realidad cubana de primera mano, mientras otros la advierten sobre las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país.
En los últimos meses, varios jóvenes de origen cubano o hijos de emigrantes han compartido en redes sociales sus experiencias al regresar a Cuba, motivados por el deseo de reconectar con sus familias o con la cultura de la Isla. Sin embargo, muchos terminan sorprendidos por la crisis económica, la escasez de alimentos y los apagones diarios que sufre la población.
Preguntas frecuentes sobre la migración y las experiencias en Cuba y España
¿Por qué una creadora de contenido decidió mudarse temporalmente a Cuba?
La influencer decidió mudarse temporalmente a Cuba para reconectar con sus raíces cubanas. A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en Bilbao, España, sintió la necesidad de explorar y conocer la parte cubana de su identidad, especialmente después de atravesar una "mala racha" en su vida personal.
¿Cuáles son algunas reacciones comunes ante la decisión de mudarse a Cuba?
La decisión de mudarse a Cuba ha generado opiniones divididas entre los internautas. Algunos usuarios felicitan a la joven por su valentía y deseo de reconectar con sus raíces, mientras que otros advierten sobre las dificultades económicas y sociales que enfrenta Cuba. La isla sufre una crisis económica con escasez de alimentos y apagones frecuentes, lo que puede resultar un choque para quienes llegan desde el exterior.
¿Cómo afecta la crisis en Cuba a los cubanos que regresan temporalmente?
Muchos cubanos que regresan se encuentran sorprendidos por la severa crisis económica, la escasez de alimentos y los apagones diarios. A pesar de la intención de reconectar con sus raíces, enfrentan una realidad que puede ser más dura de lo esperado, lo que lleva a algunos a reconsiderar su decisión de permanecer en la isla.
¿Cuáles son las críticas al régimen cubano por parte de la diáspora?
La diáspora cubana critica al régimen socialista por la falta de oportunidades, la escasez de recursos y la represión que obliga a muchos a emigrar. Muchos emigrantes sienten que el régimen les impide tener una vida digna en la isla, lo que les fuerza a buscar mejores condiciones en otros países. La falta de libertad y las dificultades económicas son temas recurrentes en las quejas de quienes han dejado Cuba.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.