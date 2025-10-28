Española que se fue a Cuba sin pasaje de vuelta explica por qué se fue a la isla

La creadora de contenido conocida en TikTok como @vivirdeliciosamente explicó a sus seguidores las razones que la llevaron a mudarse temporalmente a Cuba, país en el que nació pero del que partió siendo muy joven.

“Pues mira, te voy a responder, pipiolo, el porqué de esta decisión y por qué Cuba. Todo el mundo ha estado afirmando que yo soy española, que soy pues todo lo que se ha dicho en mil millones de comentarios… Yo nací en Cuba, tengo doble nacionalidad y llevo viviendo toda la vida en el País Vasco, en Bilbao”, comentó la joven en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Según explicó, aunque considera Bilbao su hogar y su vida entera, en los últimos tiempos atravesó una “mala racha” que la llevó a replantearse su futuro. “He sentido la necesidad de reconectar con una parte de mí que nunca he sentido, que es la cubana”, confesó.

“En Bilbao estaba pasando una mala racha y decidí que era un buen momento para cambiar de aires y reconectar con una parte de mí que no conozco, y a eso vengo”, añadió la influencer.

El video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios, ha generado opiniones divididas entre usuarios cubanos y españoles. Algunos la felicitan por su decisión de buscar sus raíces y conocer la realidad cubana de primera mano, mientras otros la advierten sobre las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país.

En los últimos meses, varios jóvenes de origen cubano o hijos de emigrantes han compartido en redes sociales sus experiencias al regresar a Cuba, motivados por el deseo de reconectar con sus familias o con la cultura de la Isla. Sin embargo, muchos terminan sorprendidos por la crisis económica, la escasez de alimentos y los apagones diarios que sufre la población.