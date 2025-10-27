Una cubana generó un intenso debate en TikTok tras responder a un comentario que intentaba burlarse de su vida en la isla. El mensaje, publicado por un usuario que le decía “dime que estás en zona comunista sin decirme que estás en zona comunista”, dio pie a una respuesta firme y orgullosa que rápidamente se volvió viral.

La protagonista del video es la creadora del perfil @araisrosado, conocida como Familia Cubana CU, quien decidió mostrar su casa y su rutina familiar como respuesta. En las imágenes aparece preparando el desayuno y mostrando su sala, mientras escribió: “Cuba es de los cubanos y no necesito la aprobación de nadie para disfrutar de mi país, de mi casa y de mi familia”.

El video, que acumula cientos de reacciones, dividió a los usuarios entre quienes aplaudieron su mensaje de orgullo y quienes criticaron que mostrara una vida cómoda en un país sumido en una crisis económica. Algunos la acusaron de querer “lavar la cara a la dictadura”, mientras otros defendieron su derecho a disfrutar sin sentirse señalada.

Entre los comentarios más destacados, una usuaria elogió su respuesta y lamentó el odio en redes: “Las personas perdieron la dirección y solo se enfocan en destilar veneno. Aprendan a respetar las vidas ajenas y limpien su corazón de tanto resentimiento y envidia”. La creadora respondió con agradecimiento y aseguró que su contenido está centrado en su vida y su familia, no en la política.

Otros seguidores también salieron en su defensa. “¿Por qué comunista? Tal vez tiene familiares que se parten por ella afuera para que viva bien, y así debería ser”, comentó una usuaria. En cambio, otro usuario replicó que “Cuba no es de los cubanos, es de la dictadura, y algún día será libre”, evidenciando las diferencias de criterio que el video desató.

La tiktoker no evitó responder a los comentarios críticos y aseguró que en Cuba también hay personas con dinero y negocios legítimos: “En Cuba hay familias que se reinventaron, que tienen negocios y no tienen nada que ver con el comunismo. Pero ya sabes, entre cubanos se sacan los ojos”.

Más allá de la polémica, el video se ha convertido en un ejemplo de cómo las redes sociales reflejan las distintas formas de vivir y entender la realidad cubana. Mientras algunos ven orgullo y resiliencia, otros interpretan conformismo o desconexión con la crisis del país. Lo cierto es que, como ocurre con muchos contenidos de cubanos en TikTok, la discusión trasciende la pantalla y se convierte en un espejo de la división que atraviesa a la sociedad de la isla.