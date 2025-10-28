Díaz-Canel pide resistir el paso de Melissa y asegura que Cuba sabrá recuperarse

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó este martes a la población a “actuar con responsabilidad” ante el inminente paso del huracán Melissa, que se aproxima al oriente del país y amenaza con dejar una estela de destrucción en todo el territorio nacional.

“Querido pueblo cubano, compatriotas: lo más importante ahora es que todos actuemos de manera responsable”, dijo el mandatario en una alocución televisada como presidente del Consejo de Defensa Nacional, en la que advirtió que el ciclón —ya fuera de Jamaica y rumbo a Cuba— será “uno de los más fuertes o tal vez el más severo que haya pasado por el territorio nacional”.

Captura de Facebook/Presidencia Cuba

Díaz-Canel aseguró que “se han tomado todas las medidas” y destacó el trabajo “responsable y coherente” de los Consejos de Defensa a todos los niveles.

Según explicó, miles de personas han sido evacuadas hacia lugares seguros, y brigadas de electricidad, recursos hidráulicos, comunicaciones y construcción ya se encuentran movilizadas en el oriente del país para iniciar la recuperación “tan pronto las condiciones lo permitan”.

“Habrá mucho que trabajar. Sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón por sus propias características, pero tendremos la capacidad para recuperarnos… Contamos con la unidad de nuestro pueblo y con el heroísmo y la resistencia del pueblo cubano. Juntos vamos a vencer”, afirmó.

Captura de Facebook/Presidencia Cuba

Oriente en alerta y una población vulnerable

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín permanecen bajo vigilancia de huracán, mientras los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) advierten lluvias de entre 300 y 450 milímetros, marejadas ciclónicas e inundaciones repentinas.

En Santiago de Cuba, los reportes ciudadanos hablan de largos apagones, escasez de alimentos y viviendas en riesgo. “Estamos tratando de resistir con lo que tenemos”, contó un residente a CiberCuba, reflejando la incertidumbre de miles de familias que enfrentan el fenómeno con recursos mínimos.

A pesar del llamado oficial a mantener la disciplina, muchos temen que las carencias acumuladas y el deterioro de las infraestructuras compliquen las labores de evacuación y recuperación.

Un llamado a la solidaridad

Díaz-Canel pidió a los cubanos no regresar a sus hogares hasta que las autoridades lo indiquen y evitar “aventuras irresponsables” como cruzar ríos crecidos o permanecer en zonas vulnerables. También anunció que organismos del Sistema de Naciones Unidas han puesto a disposición del país recursos para la atención a los damnificados.

“Queremos insistir en la magnitud de este evento… Es un deber y una responsabilidad de cada ciudadano cubano ubicarse en zonas seguras para enfrentar este huracán”, recalcó el mandatario.

Con el paso de Melissa previsto para la noche de este martes y la madrugada del miércoles, Cuba vuelve a poner a prueba su capacidad de resistencia frente a uno de los eventos meteorológicos más intensos de su historia reciente, en medio de una crisis económica que deja a muchos sin apenas medios para protegerse.