Régimen detienen a varios implicados en el saqueo del camión de picadillo en Santiago de Cuba

El régimen cubano desplegó un operativo policial en Santiago de Cuba y detuvo a varios ciudadanos presuntamente implicados en el saqueo de un camión cargado de picadillo, ocurrido un día antes en la Avenida Martí, una de las principales arterias de la ciudad.

La información fue confirmada este martes por el comunicador social Yosmany Mayeta Labrada, quien reportó en sus redes sociales que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y efectivos de las tropas especiales conocidas como boinas negras recorren la zona en busca de personas que habrían participado en los hechos, captadas en videos difundidos en internet.

Captura Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

“Fuerte operativo de policías y de boinas negras en la Avenida Martí y San Fermín. La policía está buscando a personas que han salido en los videos del picadillo. Varios detenidos ya”, publicó Mayeta.

El incidente tuvo lugar el lunes, cuando decenas de santiagueros corrieron tras un camión que transportaba cajas con picadillo y perdió parte de su carga.

Lo que comenzó como un accidente terminó en una escena de saqueo masivo, con personas peleando por los paquetes en medio de la desesperación y el miedo al huracán Melissa, que amenaza el oriente del país como un ciclón de gran intensidad.

Lo más leído hoy:

Según testigos, la situación se descontroló en segundos. “Hasta puñaladas dieron, la gente está sin control, con hambre y con miedo al huracán”, relató uno de los vecinos al comunicador.

Ahora, las autoridades rastrean los videos grabados por testigos para identificar y detener a los involucrados.

El operativo ocurre en un contexto de profunda crisis alimentaria y social en Santiago de Cuba, donde la escasez de alimentos, los apagones y el temor al impacto de Melissa mantienen a la población en estado de ansiedad y desesperanza.

La frase de una anciana, citada por el reportero, resume el drama cotidiano que viven miles de cubanos: “Esto no es robo, es hambre”.