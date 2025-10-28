Autoridades realizan desembalses controlados en Guisa; el río Bayamo muestra crecida significativa

Vídeos relacionados:

Las autoridades en la provincia de Granma han iniciado este martes el desembalse controlado del embalse El Corojo, en el municipio de Guisa, como medida preventiva ante las intensas lluvias asociadas al huracán Melissa.

El río Bayamo registra en estas horas una crecida significativa, según reportes oficiales de la televisión local.

De acuerdo con información publicada por el telecentro CNC TV Granma, los desembalses se están realizando de manera controlada para evitar desbordamientos y minimizar riesgos de inundación en las comunidades cercanas, ante la amenaza del huracán Melissa, que se aproxima al oriente de Cuba con lluvias torrenciales y vientos de gran intensidad.

La medida busca reducir la presión sobre las represas y evitar desbordamientos súbitos durante el paso del ciclón, explicaron.

Publicación en Facebook

“El río Bayamo registra en estas horas un significativo aumento en su nivel como consecuencia de los desembalses controlados que se están realizando desde el embalse El Corojo de Guisa como medida preventiva ante las intensas lluvias pronosticadas por el huracán Melissa”, indicó el reporte oficial.

Lo más leído hoy:

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse atenta a las informaciones de los consejos de defensa municipales y evitar transitar por zonas bajas o cauces de ríos.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque las precipitaciones continúan aumentando en el centro y sur de la provincia.

El huracán Melissa, actualmente de categoría 5, continúa su trayectoria hacia el nornoreste, y según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el fenómeno tocará tierra en las próximas horas por la zona de Uvero–Chivirico, en Santiago de Cuba, con vientos sostenidos de hasta 295 km/h y lluvias extremas que podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra en las provincias orientales.

Los desembalses controlados forman parte del conjunto de medidas implementadas por las autoridades provinciales ante la situación meteorológica.

Según medios oficiales, los centros de evacuación ya se encuentran activos en varios municipios de Granma, incluyendo Guisa, Buey Arriba y Bartolomé Masó.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) informó que se mantiene la vigilancia sobre todos los embalses de la región oriental, especialmente aquellos con altos niveles de llenado tras las recientes lluvias.

El director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, calificó a Melissa como un huracán “catastrófico”, con potencial para causar daños estructurales totales en su ruta por Jamaica y el oriente cubano.

En declaraciones desde Miami, el funcionario instó a los habitantes de las zonas vulnerables a buscar refugio inmediato y evitar salir durante el paso del ojo del ciclón.

“Estamos ante un escenario muy peligroso que se desarrollará en las próximas horas. Los vientos podrían superar las 200 millas por hora en zonas montañosas, y se esperan lluvias de hasta 25 pulgadas en áreas aisladas”, alertó Brennan.

El NHC también prevé una marejada ciclónica de entre 8 y 12 pies (2,4 a 3,6 metros) para la costa suroriental de Cuba, acompañada de olas destructivas y posibles inundaciones costeras en municipios de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.