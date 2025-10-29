Alemania dona a la isla 330 mil dólares y los cubanos piden que se entregue directamente a los afectados por Melissa

Vídeos relacionados:

La Embajada de Alemania en Cuba anunció este martes una contribución de 330,000 dólares al país caribeño para asistir a las personas afectadas por el huracán Melissa, a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (CERF/UNCERF).

En un mensaje publicado en la red social Facebook, la sede diplomática expresó su solidaridad con el pueblo cubano ante la amenaza del potente ciclón, que se aproxima al oriente de la isla con categoría 4.

Publicación de Facebook/Embajada de Alemania en Cuba

“Estamos con Cuba en estos momentos difíciles. Alemania contribuye con 330,000 dólares para ayudar a los afectados por el huracán Melissa, a través del Fondo para Emergencias de las Naciones Unidas (#UNCERF)”, señaló la embajada en su comunicado.

Apoyo canalizado a través de Naciones Unidas

El aporte alemán se suma a otras contribuciones internacionales recientes, como las de Noruega y del propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mantienen fondos y recursos preposicionados en Cuba para atender la emergencia humanitaria que dejará el paso del huracán.

El Fondo Central de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF) tiene como objetivo responder de manera inmediata a crisis naturales o humanitarias, canalizando los recursos hacia agencias del sistema de la ONU que coordinan la distribución sobre el terreno.

Preocupación por la transparencia

Aunque el gesto humanitario ha sido bien recibido, persisten dudas sobre la transparencia y el destino real de la ayuda internacional, ya que en anteriores desastres la gestión estatal cubana ha restringido la entrega directa a los damnificados.

Voces críticas dentro y fuera del país piden que las donaciones sean entregadas directamente a las comunidades afectadas o gestionadas por organizaciones independientes y redes humanitarias, para evitar desvíos o demoras.

Sin embargo, la experiencia de años anteriores genera escepticismo entre los ciudadanos cubanos, que han visto cómo las donaciones internacionales son controladas por el Estado y no llegan de manera directa a los afectados.

“Que la ayuda llegue al pueblo, no al gobierno”

En los comentarios de las publicaciones de la embajada y del propio sistema de la ONU, decenas de usuarios cubanos exigieron que la ayuda se entregue directamente a las víctimas del huracán y no a las instituciones oficiales del régimen.

“Les pedimos que esa ayuda no sea entregada directamente al gobierno cubano, porque nunca llegará a las verdaderas personas afectadas. Si esos fondos van a parar a manos del régimen, solo servirán para enriquecer aún más a la dictadura, mientras el pueblo continúa sufriendo”, escribió un internauta.

“Si realmente quieren que ese dinero llegue a los que realmente lo necesitan, no se la entreguen a nadie en ninguna esfera del gobierno, compren ustedes los insumos o los medicamentos y vayan ustedes después que pase todo y entreguen en las localidades afectadas, si le entregan un solo peso a alguna entidad estatal para su distribución, hasta ahí llegó la donación”, expuso otro internauta.

El tono de los mensajes refleja la falta de confianza popular en las estructuras estatales que gestionan la asistencia internacional. Muchos cubanos reclamaron a Alemania otros mecanismos de entrega directa, o a través de organizaciones independientes y redes humanitarias, para garantizar que los insumos lleguen a las familias más necesitadas.