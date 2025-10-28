Noruega dona 400 mil dólares a Cuba ante el impacto del huracán Melissa: ¿Llegará la ayuda a las personas afectadas?

Vídeos relacionados:

Noruega anunció este lunes una donación de 400,000 dólares a Cuba como parte de su contribución al Fondo Central de Emergencia de Naciones Unidas (CERF), para apoyar la respuesta ante el inminente impacto del huracán Melissa, que amenaza el oriente de la isla como un poderoso ciclón categoría 5.

El embajador noruego en La Habana, John Petter Opdahl, informó sobre la ayuda a través de la red social X, donde escribió: “#Noruega, a través del fondo para emergencias @UNCERF, contribuye con 400,000 USD a #Cuba, en respuesta al impacto previsto del #HuracánMelissa.”

Sin embargo, la publicación generó críticas inmediatas entre periodistas y usuarios cubanos. El comunicador José Raúl Gallego respondió al embajador con una pregunta que muchos comparten:

“Embajador, ¿por qué en vez de seguir dando dinero a quienes venden las donaciones o las usan para dar rotación a las reservas militares no buscan la manera de hacerlas llegar directamente a los afectados o a través de organizaciones y redes de ayuda de la verdadera sociedad civil?”

Captura de pantalla/X

Donaciones bajo control estatal

La inquietud surge a partir de experiencias anteriores, donde la ayuda internacional —en particular la canalizada a través de agencias de la ONU— ha terminado bajo control del régimen cubano, que decide cómo, cuándo y a quién distribuir los recursos.

Lo más leído hoy:

Las denuncias sobre venta de donaciones o su desvío hacia estructuras estatales y militares han sido frecuentes durante emergencias pasadas, lo que genera desconfianza entre los propios ciudadanos y observadores internacionales.

Mientras tanto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció también un envío preposicionado de recursos ante la inminente llegada del huracán, que incluyen:

4,000 lonas para techos.

7 generadores eléctricos.

6 motosierras.

259 kits de herramientas para reparación de cubiertas.

2,000 colchones unipersonales.

El PNUD precisó que los materiales se encuentran listos en puntos estratégicos del país para apoyar la respuesta temprana, aunque, como suele ocurrir, la gestión final de distribución recae en las autoridades nacionales, lo que despierta escepticismo entre los ciudadanos que han visto donaciones similares no llegar nunca a los damnificados.

Melissa, un monstruo histórico

Mientras tanto, el huracán Melissa continúa su avance hacia el oriente cubano con vientos sostenidos de 270 km/h y rachas superiores, colocándose entre los ciclones más intensos en más de un siglo. De mantener su fuerza hasta tocar tierra, podría igualar o incluso superar los devastadores huracanes de 1924 y 1932, ambos de categoría 5.

A diferencia de aquellos eventos, Melissa amenaza una región del país más vulnerable, con una infraestructura deteriorada y servicios básicos colapsados. Expertos advierten que la combinación de vientos extremos, marejadas y lluvias torrenciales podría provocar daños catastróficos.

Mientras la ayuda internacional comienza a fluir, la gran pregunta sigue siendo la misma de siempre en Cuba: ¿Llegará realmente a quienes la necesitan, o volverá a perderse en la opacidad del aparato estatal?