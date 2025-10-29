Videos muestran cómo quedó Jamaica tras el paso del potente huracán Melissa

El huracán Melissa, uno de los ciclones más poderosos registrados en la cuenca atlántica, tocó tierra en el suroeste de Jamaica este martes, dejando un panorama de destrucción y angustia entre los habitantes de la isla caribeña.

Las imágenes compartidas por periodistas y usuarios en redes sociales, como el periodista de CVM TV Giovanni R. Dennis (@GiovanniRDennis) y Karina Alice (@Karina__Alice), muestran calles completamente inundadas, vehículos arrastrados por la corriente, árboles derribados y techos desprendidos por los vientos de categoría 5.

En videos grabados desde comunidades como Clarendon, Santa Cruz y St. Ann, se aprecian ríos desbordados que convirtieron avenidas en torrentes de agua y lodo.

En Kingston, la capital, Giovanni R. Dennis reportó “lluvias torrenciales y cortes de energía generalizados”, mientras brigadas de emergencia intentaban llegar a zonas rurales aisladas por deslaves y carreteras destruidas.

Algunos videos difundidos desde hospitales muestran al personal trasladando a pacientes para ponerlos a salvo de las inundaciones.

El primer ministro Andrew Holness reconoció que “no hay infraestructura en la región que pueda soportar una tormenta de categoría 5”, y llamó a la población a seguir las indicaciones de la Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM), el equivalente a Protección Civil, que mantiene habilitados decenas de refugios en toda la isla.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos tres fallecidos en Jamaica, de acuerdo con la agencia Associated Press (AP), además de severos daños estructurales, más de 240 mil usuarios sin electricidad y una cuarta parte del sistema de telecomunicaciones fuera de servicio, lo que dificulta las labores de rescate y comunicación.

La organización humanitaria Mercy Corps informó que miles de familias permanecieron refugiadas durante el paso del evento, describiendo un ambiente de miedo y desesperación. “El ruido era implacable. La gente solo trataba de resistir”, relató Colin Bogle, residente en Portmore.

El huracán Melissa continúa su desplazamiento por el Caribe con vientos sostenidos de más de 250 km/h, y su trayectoria apunta hacia el oriente de Cuba, donde las autoridades ya han activado planes de evacuación y contingencia ante la amenaza de un impacto directo.

Cuba se mantiene en máxima alerta, con pronósticos que sitúan a Melissa como un evento potencialmente histórico para la región.