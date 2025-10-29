No se reportan fallecidos tras inundaciones en Cueto por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El municipio de Cueto, en la provincia de Holguín, enfrenta severas inundaciones y pérdidas materiales considerables tras el paso del huracán Melissa, aunque las autoridades locales informaron que no se reportan heridos ni fallecidos hasta el momento.

Según comunicó el Consejo de Defensa Municipal de Cueto, hasta las 11:00 a.m. de este miércoles no existe constancia de víctimas humanas.

“Cualquier información será ofrecida oportunamente al pueblo por los medios oficiales”, señalaron las autoridades, en un reporte publicado en Facebook por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso.

Viviendas bajo el agua y comunidades incomunicadas

Imágenes compartidas por el reportero Miguel Reyes y decenas de internautas muestran calles anegadas, casas sumergidas y familias evacuadas ante la rápida crecida de los ríos y arroyos.

Aunque el ojo del ciclón ya se alejó de la isla, las lluvias continúan azotando el oriente cubano, provocando nuevas inundaciones y dificultando el rescate en varias zonas rurales.

“Muchas familias lo han perdido todo”, lamentó un residente local, mostrando en redes las condiciones de su vivienda totalmente cubierta por el agua.

Los reportes coinciden en que los vientos y, sobre todo, las inundaciones han provocado una devastación sin precedentes en Cueto, donde los habitantes intentan recuperar lo poco que les queda entre el lodo y los restos de sus hogares.

Una situación humanitaria crítica

La dimensión humanitaria del desastre sigue siendo preocupante: se reportan daños extensos en viviendas, cultivos, tendidos eléctricos y caminos, lo que agrava las condiciones de vida de quienes permanecen en el lugar.

“La ciudad de Holguín se levantó entre dos ríos: el Jigüey y el Marañón. Y como no hacen las limpiezas correspondientes cada vez que hay un evento climatológico, se llena de agua. Estamos inundados”, relató un vecino.

La persistencia de las lluvias mantiene el riesgo alto de nuevas crecidas y deslizamientos de tierra, mientras los equipos locales enfrentan dificultades para acceder a los barrios más afectados.

Melissa se aleja, pero deja estragos

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó a las 11:00 a.m. que Melissa se encuentra frente a la costa este de Cuba, ya sobre el Atlántico suroeste, con una presión central de 974 milibares y desplazándose hacia el noreste a 22 km/h.

El huracán sigue generando lluvias torrenciales y marejadas peligrosas sobre el oriente cubano. El núcleo del sistema se alejará progresivamente de la isla durante el día, atravesará el sureste o centro de las Bahamas hoy y pasará cerca o al oeste de Bermudas a última hora del jueves.

El NHC mantiene advertencias de huracán para Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, así como para el sureste y centro de las Bahamas y Bermudas; y advertencias de tormenta tropical para Haití, Camagüey y Turcas y Caicos.

En el este de Cuba persistirán lluvias intensas con acumulados de 10 a 20 pulgadas y máximos locales de hasta 25 pulgadas en zonas montañosas, capaces de generar inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos.