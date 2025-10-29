Huracán Melissa destroza hospital de Santiago de Cuba y deja al descubierto el deterioro del sistema de salud

Vídeos relacionados:

El Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, uno de los principales centros médicos de Santiago de Cuba, sufrió graves daños estructurales tras el paso del huracán Melissa, que golpeó la provincia con vientos superiores a los 190 km/h en la madrugada del miércoles.

Las imágenes compartidas por la propia institución en su página de Facebook muestran un panorama desolador: techos desprendidos, puertas arrancadas, ventanas destrozadas, cristales esparcidos por el suelo y árboles caídos dentro del recinto hospitalario.

Foto: Facebook / Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

Los pasillos quedaron cubiertos de agua y escombros y el viento penetró en varias locaciones, provocando destrozos.

Foto: Facebook / Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

"Estas son imágenes impactantes y tristes. Melissa, cual enviada del inframundo, ha hecho estragos en nuestro hospital", reconoció el centro en su comunicado.

Foto: Facebook / Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

No obstante, aseguró que durante la noche se mantuvo la calma y que los pacientes ingresados fueron resguardados con éxito.

Foto: Facebook / Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

Sin embargo, el mensaje, cerrado con un tono de "unidad y victoria", no logra ocultar la magnitud del desastre ni la vulnerabilidad en que se encuentra hoy el sistema de salud cubano, cada vez más deteriorado y sin capacidad para enfrentar fenómenos de esta envergadura.

Captura de Facebook / Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

Un colapso anunciado

El suceso contradice las declaraciones del gobierno apenas dos días antes del impacto del huracán, cuando el Ministerio de Salud Pública aseguró que los hospitales santiagueros estaban "preparados" para el paso de Melissa, con grupos electrógenos revisados, suministros garantizados y personal médico reforzado.

La realidad ha demostrado lo contrario.

Años de abandono, falta de mantenimiento, filtraciones y carencias crónicas de materiales de construcción convirtieron a los hospitales de la región en estructuras endebles, incapaces de resistir vientos de huracán.

En el caso del Juan Bruno Zayas, sus cubiertas metálicas y ventanales deteriorados se vinieron abajo con facilidad.

Antes de Melissa, el sistema sanitario ya enfrentaba una crisis sin precedentes: escasez de medicamentos esenciales, falta de insumos quirúrgicos, cortes eléctricos constantes y la migración de cientos de médicos especialistas hacia el extranjero.

Los brotes virales recientes, sumados a la saturación hospitalaria y la falta de condiciones higiénicas, han llevado a muchos centros de salud al borde del colapso.

En este contexto, el huracán no solo destruyó infraestructura física, sino que expuso la ruina moral y material de un sistema que el Estado insiste en presentar como modelo de eficiencia y humanidad, mientras los propios trabajadores enfrentan turnos interminables y carencias elementales para atender a sus pacientes.

Santiago de Cuba, una provincia devastada

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson, reconoció que la situación en Santiago "es muy compleja".

"Nos sentíamos en el deber de informar a la población de nuestro país acerca de la situación de la provincia, muy compleja. Llueve intensamente en toda la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos son verdaderamente muy apreciables", dijo.

Melissa tocó tierra cerca de Aserradero, en el municipio Guamá, a las 3:05 am, avanzando luego hacia Palma Soriano, San Luis y la ciudad de Santiago, donde el hospital sufrió el mayor impacto.

"En las próximas horas, cuando disminuyan un poco los vientos, tendremos una mejor apreciación de la situación", añadió.

Calles inundadas, techos arrancados, árboles y postes eléctricos caídos componen la escena general en la capital oriental.

En El Cobre, el río local arrasó con viviendas y edificios públicos; en Palma Soriano, el desbordamiento de la presa Charco Mono dejó comunidades rurales bajo el agua.

La Universidad de Oriente también sufrió daños estructurales, y buena parte del alumbrado público y el transporte urbano quedaron fuera de servicio.

Con las lluvias acumuladas superando los 250 milímetros en algunas zonas, las brigadas de rescate apenas han podido acceder a varios barrios periféricos, mientras miles de familias permanecen incomunicadas.

Un espejo de la crisis nacional

El desastre del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del país ante los embates naturales.

La falta de inversión pública, el colapso de los servicios básicos y la escasez de recursos han dejado a la población desamparada, sin herramientas para protegerse ni recuperarse.

Mientras el discurso oficial insiste en hablar de "unidad, disciplina y victoria", las imágenes del hospital con techos caídos y paredes resquebrajadas cuentan una historia muy distinta: la de un sistema sanitario que se derrumba, víctima del tiempo, la desidia y la falta de responsabilidad de un gobierno que ya no puede ocultar el deterioro de sus cimientos.

Con el huracán alejándose y las promesas oficiales repitiéndose, Santiago de Cuba amanece una vez más devastada, intentando recomponer sus servicios básicos y su esperanza.

Pero, como tantas otras veces, la reconstrucción parece recaer más en la resistencia de la gente que en la eficacia de las instituciones.