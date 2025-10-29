Huracán Melissa destroza hospital de Santiago de Cuba y deja al descubierto el deterioro del sistema de salud

Vídeos relacionados:
El Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, uno de los principales centros médicos de Santiago de Cuba, sufrió graves daños estructurales tras el paso del huracán Melissa, que golpeó la provincia con vientos superiores a los 190 km/h en la madrugada del miércoles.
Las imágenes compartidas por la propia institución en su página de Facebook muestran un panorama desolador: techos desprendidos, puertas arrancadas, ventanas destrozadas, cristales esparcidos por el suelo y árboles caídos dentro del recinto hospitalario.
Los pasillos quedaron cubiertos de agua y escombros y el viento penetró en varias locaciones, provocando destrozos.
"Estas son imágenes impactantes y tristes. Melissa, cual enviada del inframundo, ha hecho estragos en nuestro hospital", reconoció el centro en su comunicado.
Lo más leído hoy:
No obstante, aseguró que durante la noche se mantuvo la calma y que los pacientes ingresados fueron resguardados con éxito.
Sin embargo, el mensaje, cerrado con un tono de "unidad y victoria", no logra ocultar la magnitud del desastre ni la vulnerabilidad en que se encuentra hoy el sistema de salud cubano, cada vez más deteriorado y sin capacidad para enfrentar fenómenos de esta envergadura.
Un colapso anunciado
El suceso contradice las declaraciones del gobierno apenas dos días antes del impacto del huracán, cuando el Ministerio de Salud Pública aseguró que los hospitales santiagueros estaban "preparados" para el paso de Melissa, con grupos electrógenos revisados, suministros garantizados y personal médico reforzado.
La realidad ha demostrado lo contrario.
Años de abandono, falta de mantenimiento, filtraciones y carencias crónicas de materiales de construcción convirtieron a los hospitales de la región en estructuras endebles, incapaces de resistir vientos de huracán.
En el caso del Juan Bruno Zayas, sus cubiertas metálicas y ventanales deteriorados se vinieron abajo con facilidad.
Antes de Melissa, el sistema sanitario ya enfrentaba una crisis sin precedentes: escasez de medicamentos esenciales, falta de insumos quirúrgicos, cortes eléctricos constantes y la migración de cientos de médicos especialistas hacia el extranjero.
Los brotes virales recientes, sumados a la saturación hospitalaria y la falta de condiciones higiénicas, han llevado a muchos centros de salud al borde del colapso.
En este contexto, el huracán no solo destruyó infraestructura física, sino que expuso la ruina moral y material de un sistema que el Estado insiste en presentar como modelo de eficiencia y humanidad, mientras los propios trabajadores enfrentan turnos interminables y carencias elementales para atender a sus pacientes.
Santiago de Cuba, una provincia devastada
La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson, reconoció que la situación en Santiago "es muy compleja".
"Nos sentíamos en el deber de informar a la población de nuestro país acerca de la situación de la provincia, muy compleja. Llueve intensamente en toda la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos son verdaderamente muy apreciables", dijo.
Melissa tocó tierra cerca de Aserradero, en el municipio Guamá, a las 3:05 am, avanzando luego hacia Palma Soriano, San Luis y la ciudad de Santiago, donde el hospital sufrió el mayor impacto.
"En las próximas horas, cuando disminuyan un poco los vientos, tendremos una mejor apreciación de la situación", añadió.
Calles inundadas, techos arrancados, árboles y postes eléctricos caídos componen la escena general en la capital oriental.
En El Cobre, el río local arrasó con viviendas y edificios públicos; en Palma Soriano, el desbordamiento de la presa Charco Mono dejó comunidades rurales bajo el agua.
La Universidad de Oriente también sufrió daños estructurales, y buena parte del alumbrado público y el transporte urbano quedaron fuera de servicio.
Con las lluvias acumuladas superando los 250 milímetros en algunas zonas, las brigadas de rescate apenas han podido acceder a varios barrios periféricos, mientras miles de familias permanecen incomunicadas.
Un espejo de la crisis nacional
El desastre del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del país ante los embates naturales.
La falta de inversión pública, el colapso de los servicios básicos y la escasez de recursos han dejado a la población desamparada, sin herramientas para protegerse ni recuperarse.
Mientras el discurso oficial insiste en hablar de "unidad, disciplina y victoria", las imágenes del hospital con techos caídos y paredes resquebrajadas cuentan una historia muy distinta: la de un sistema sanitario que se derrumba, víctima del tiempo, la desidia y la falta de responsabilidad de un gobierno que ya no puede ocultar el deterioro de sus cimientos.
Con el huracán alejándose y las promesas oficiales repitiéndose, Santiago de Cuba amanece una vez más devastada, intentando recomponer sus servicios básicos y su esperanza.
Pero, como tantas otras veces, la reconstrucción parece recaer más en la resistencia de la gente que en la eficacia de las instituciones.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Santiago de Cuba
¿Qué daños sufrió el Hospital General Docente Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso debido al huracán Melissa?
El Hospital General Docente Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso sufrió graves daños estructurales, con techos desprendidos, puertas arrancadas, ventanas destrozadas y cristales esparcidos. El huracán Melissa, con vientos superiores a los 190 km/h, dejó un panorama desolador en este centro médico de Santiago de Cuba.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa al sistema de salud de Santiago de Cuba?
El huracán Melissa ha expuesto la vulnerabilidad del sistema de salud cubano, ya deteriorado antes del paso del ciclón. Años de abandono y falta de mantenimiento dejaron a los hospitales en condiciones endebles, incapaces de resistir fenómenos naturales de esta magnitud. La crisis sanitaria, marcada por la escasez de medicamentos y materiales, se ha agravado con este desastre natural.
¿Cuál ha sido el impacto general del huracán Melissa en Santiago de Cuba?
El huracán Melissa dejó un rastro de destrucción en Santiago de Cuba, afectando estructuras, provocando inundaciones y dejando a miles de familias incomunicadas. Las lluvias torrenciales y los vientos violentos causaron derrumbes, caída de árboles y postes eléctricos, y cortes masivos de electricidad.
¿Qué medidas tomó el gobierno cubano ante el huracán Melissa?
El gobierno cubano aseguró haber preparado los hospitales y reforzado el personal médico antes del huracán Melissa, pero la realidad evidenció una preparación insuficiente. La falta de recursos, el deterioro de la infraestructura y las evacuaciones masivas contrastaron con las declaraciones oficiales de estar listos para enfrentar el ciclón.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.